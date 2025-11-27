Телеграм-канал «Империя Целителя» атакует ЛГБТК-проекты и преследует секс-просветительницу Сашу Казанцеву За ним стоят пластический хирург из России и украинец, живущий в Литве. Главное из расследования «Гласной»

Alex / Unsplash

В 2025 году телеграм-каналы российских ЛГБТК-проектов подверглись кибератакам: в подписчики этим сообществам накрутили десятки тысяч ботов, чтобы добиться их блокировки. Нашествие ботов на свой канал ощутила в том числе секс-просветительница и ЛГБТК-активистка Саша Казанцева. Кроме того, она стала получать угрозы, а однажды к ее дому в Вильнюсе пришел неизвестный человек «с приветом от „Целителя“». Речь идет о закрытом телеграм-канале «Империя Целителя», цель которого, по словам его же участников, — «тотальное уничтожение ЛГБТ в интернете и в реальности». Журналисты проекта «Гласная» выяснили, кто стоит за этим каналом. «Медуза» пересказывает главное из этого расследования.

«Империя Целителя» — закрытый телеграм-канал, который сформировался из аудитории других каналов и чатов схожей антифеминистской и анти-ЛГБТК- направленности. Все они преследовали одну цель — создать «армию» для борьбы с «пропагандой ЛГБТ». «Обитель адекватности и здравого смысла. Мы за традиционные ценности. Отстаиваем законы РФ и мнение адекватных ребят, которые против растления общества», — говорится в описании канала.

Впервые об «Империи Целителя» стало известно летом 2025 года после серии атак на телеграм-каналы проектов «Российская ЛГБТ-сеть», «Парни+», «Дети 404». Пророссийские активисты накрутили десятки тысяч ботов в подписчики этим сообществам. Такие действия наносят каналам технический ущерб: администрация Telegram может их заблокировать, поэтому владельцы атакованных каналов вынуждены делать их закрытыми, теряя доступ к публичному юзернейму. Пользуясь ситуацией, правые активисты регистрировали новые группы с такими же юзернеймами, из-за чего найти нужные проекты и ссылаться на них становилось невозможно, отмечает «Гласная».

Другая крупная атака произошла летом 2025-го. Тогда целью гомофобов стала секс-просветительница и ЛГБТК-активистка Саша Казанцева и ее телеграм-канал «Помыла руки». Казанцевой накручивали ботов и отправляли угрозы — например: «Убегай и прячься сколько захочешь, ты лишь оттягиваешь неизбежное». В итоге кто-то из сторонников «Империи Целителя» пришел к дому Казанцевой в Вильнюсе. Ее самой дома не было, и на ее почтовом ящике оставили надпись «Привет от „Целителя“». Вскоре Казанцевой пришла новая угроза в личные сообщения: «Была бы ты дома, мы б тебя сегодня и угандошили».

После этого случая секс-просветительница продолжала получать угрозы в интернете. Участники «Империи Целителя» писали ей оскорбления и пожелания смерти в своем чате, в комментариях ее телеграм-канала и в личных сообщениях.

Казанцева и журналисты «Гласной» выяснили, что основателя «Империи целителя» зовут Ему 24 года, он уроженец Дагестана и пластический хирург, который помимо «Империи» ведет медицинский блог. «Будучи вдохновителем бот-атак и публичной травли ЛГБТ-активистов, сам Максим внимания к своей персоне не хочет и объясняет это тем, что уже становился объектом угроз в связи со своей общественной деятельностью», — отмечают журналисты. Казанцева утверждает, что Максим — сын «крупного российского бизнесмена» Наримана Сулейманова и живет в Москве.

Максим рассказал «Гласной», что в 2020-2021 годах вел блог в инстаграме, где высказывался против «избыточного веса, пропаганды ЛГБТ и феминизма»: «Я был сторонником тотальной свободы слова: я могу осуждать левых либералов, а они могут осуждать меня. Однако товарищи, которых я осуждал, обижались и жалобами уничтожили мой блог». По его словам, тогда он перешел в телеграм, «набрал кучу сторонников» и «насильно навязывал свою точку зрения в ответ (око за око)» — однако «всегда старался подавлять радикальные действия».

Когда Максиму стало сложно совмещать телеграм-канал с работой и семьей, он передал управление пабликом своему последователю. Как выяснила «Гласная», раньше этот пользователь был активен в телеграм-канале «Фемхантер», где высмеивали блогерок, говорящих о проблемах женщин, но потом сосредоточился на борьбе с ЛГБТК+. Именно он, по собственным словам, «организовал приезд к Сашеньке [Казанцевой]».

Казанцева установила личность этого человека, изучив открытые данные о его аккаунте в телеграме. Согласно ее выводам, его зовут Бронислав М. (это имя подтвердил Максим С. в переписке с «Гласной»), он родился в 2005 году, учился в специализированной школе в Кривом Роге в Украине, а сейчас живет в Литве.

Бронислав М. преследовал живущую в Нидерландах трансженщину Мию Григорьеву. Сначала он убеждал ее в том, что «ЛГБТ — это результат травмы», потом пытался увести ее телеграм-аккаунт, а затем заявил в полицию, что Григорьева якобы похитила ребенка. По словам активистки, после этого ей пришлось общаться с полицейскими, но никаких обвинений они не выдвигали, а она передала им всю информацию, которую собрала о Брониславе М.

Внимание, далее в тексте есть мат.

Недавно Бронислав М. заявил подписчикам «Империи Целителя», что уходит с поста руководителя, потому что нашел девушку и теперь у него «вообще нет времени и денег на атаки». В переписке с Григорьевой он также заявлял, что якобы ждет российский паспорт и планирует переехать в РФ по облегченной процедуре для иностранцев, разделяющих «традиционные ценности».

По состоянию на ноябрь 2025 года у телеграм-канала «Империя Целителя» было около 1800 подписчиков. По наблюдениям «Гласной», в обсуждениях и онлайн-рейдах чаще всего участвуют около десятка пользователей от 19 до 25 лет. Наиболее активные из них начали интересоваться онлайн-рейдами в 16–18 лет. Такой вывод журналисты сделали исходя из тем, которые пользователи обсуждали в чате — одноклассники, поступление в вуз и призыв в армию. По их наблюдениями, в чате также есть 13–14-летние участники. «Взросление этой молодежи пришлось на период, когда российские власти последовательно ужесточали давление на ЛГБТ-персон», — подчеркивает «Гласная».

«Жить сейчас неспокойно, если не сказать страшно. И подростки ищут способ вернуть себе ощущение силы, но путают силу с насилием. Найти уязвимого и „мочить его в сортире“ — способ, который был многократно подсказан. А еще подростковый возраст — это время поиска себя и своих. Потребность в принадлежности в этом возрасте настолько сильна, что нередко оказывается важнее морали», — пояснил психолог, специалист по коррекции деструктивно-агрессивного и насильственного поведения Станислав Хоцкий.

Максим С. настаивает, что его последователи — не «армия головорезов», а «сообщество, которое помогает встать на „правильный путь“». После разговора с «Гласной» он опубликовал для телеграм-канала поясняющий пост о целях и идеологии «Империи». «Несмотря на напоминания лидера движения о том, что его участникам не стоит открыто призывать к убийствам или физическому насилию, подобная риторика в чате не затухает», — отмечает «Гласная».

Казанцева подала заявление на «целителей» в литовскую полицию, но там не стали возбуждать дело, не обнаружив состава преступления. «Сотрудник полиции начал смотреть дело, при этом рассказывая мне, что угроза „угандошить“ не является угрозой», — рассказывала секс-просветительница изданию LRT. Она допускает, что недопонимание с полицейскими возникло из-за отсутствия переводчика и собирается снова жаловаться на угрозы, которые продолжают ей поступать.