В России появились «идеологические мигранты» из западных стран. Их мало, но они привлекают много внимания, в том числе усилиями российской пропаганды. Часто это глубоко религиозные люди, поборники «традиционных ценностей», которые принимают за чистую монету кремлевскую пропаганду. Англоязычная «Медуза» рассказала историю одной такой семьи — Хаффманов из Техаса. Вот главное из этого текста.

В 2024 году в России ввели «визу общих ценностей». Ее могут получить граждане «недружественных стран», где «навязываются деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Такая виза выдается на три месяца, в течение которых иностранец может получить вид на жительство, не подтверждая владение русским языком. По данным МВД России, к маю 2025 года заявки подали более 1100 человек.

Этой программой воспользовалась семья Хаффманов из штата Техас. Они переехали в Россию весной 2025 года — и прославились благодаря своему ютьюб-каналу Huffman Time. В своих видео они подробно перечисляли свои претензии к жизни в США: «навязывание детям ЛГБТ-повестки», «дискриминация белых», большое количество химикатов в еде и так далее. О себе Хаффманы заявляют как о глубоко верующих христианах — и считают, что Россия осталась последним «оплотом нормальности».

Царьград ТВ

По некоторым предположениям, Хаффманы переехали не только по идеологическим соображениям, но и из-за того, что у них много проблем с американским законом (например, отец семейства был осужден за кражу), а в 2019 году они подали заявление о банкротстве.

Дерек и Деанна Хаффманы с тремя дочерьми в возрасте от 10 до 13 лет перебрались в «Американскую деревню» в подмосковной Истре. Это проект американца Тима Кирби, который давно живет в России и горячо отстаивает «традиционные ценности». Хаффманов несколько раз показывали по телевизору как американцев, которые сбежали от «морального упадка» в США и нашли приют в России.

Деанна Хаффман в своем доме в «Американской деревне» Huffman Time

Всего через пару месяцев после переезда, в мае 2025 года, Дерек Хаффман пошел служить по контракту в российскую армию. Он сам объяснил, что его главное соображение — поскорее получить российское гражданство для себя и всей семьи: в общем случае для этого надо прожить в стране не меньше пяти лет, а военная служба позволяет натурализоваться сразу. Выплаты по контракту Хаффман назвал «приятным преимуществом», а также заявил, что «искренне верит в дело России» и хочет помочь русскоязычному населению Украины, которое, по его сведениям, подвергается притеснениям.

Пока Дерек был в учебке, Деанна пыталась найти работу и получить помощь чиновников в приобретении машины. Безуспешно.

В июне стало известно, что Дерека, вопреки обещаниям, которые ему дали при заключении контракта, отправляют не работать сварщиком в тылу, а посылают в боевые части. В новых видео Деанна рассказывала, что учеба ведется по-русски, и Дерек мало что понимает, а также что положенных выплат за заключение контракта он так и не получил. Более того, ему приходилось самому доплачивать за снаряжение и припасы. За недолгое время службы он заметно похудел.

Дерек Хаффман Huffman Time

В июле стали появляться сообщения, что Дерек Хаффман погиб на фронте. Деанна эти сообщения опровергла и вскоре выложила в семейный ютьюб-канал запись телефонного разговора с Дереком, в котором они обсуждают «новости» о его гибели. Нет независимых подтверждений ни того, что он жив, ни того, что он погиб.