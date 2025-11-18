Спецслужбы России и Запада требуют, чтобы Азербайджан выдал агента ГРУ Его считают организатором взрывов на складах в странах Европы

Hendrik Schmidt / dpa / Scanpix / LETA

Российские и западные спецслужбы ведут тайную борьбу за агента РФ Ярослава Михайлова, причастного к взрывам посылок на складах грузовых и курьерских компаний в Великобритании, Германии и Польше летом 2024 года. После диверсий Михайлов воспользовался поддельными документами и сбежал в Азербайджан, сообщает 18 ноября газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

Теперь спецслужбы Запада и России пытаются добиться от властей Азербайджана выдачи россиянина. По словам собеседников издания, руководители ФСБ, Службы внешней разведки и пытались оказать давление на Баку, чтобы Михайлова вернули в Россию и отказали Польше, запросившей экстрадицию российского агента.

В свою очередь, Польша, Великобритания, Украина и Литва пытались не допустить возвращения Михайлова в Россию. В частности, Интерпол по запросу Польши выдал секретный ордер на арест Михайлова за «террористические» операции, которые тот проводил по указанию «спецслужб РФ», говорится в статье. Москва отрицает все обвинения в причастности к предполагаемым диверсиям в Европе — в том числе к взрывам посылок на складах.

Азербайджан пока отклонял все требования в отношении выдачи Михайлова, рассказали источники WP. По их информации, большую часть 2024 года россиянин провел в подвешенном состоянии: его не задержали, оставив под наблюдением и запретив выезжать из страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы WP. «Нам здесь нечего комментировать», — сказал он. В МИДе Азербайджана тоже отказались от комментариев. Связаться с самим Михайловым журналистам не удалось.

В июле 2024 года на складах грузовой компании DHL в Лейпциге и Бирмингеме, а также на складе курьерской компании DPD в Варшаве взорвались и загорелись три посылки. Как выяснилось, посылки с массажерами, секс-игрушками и самодельными бомбами с таймерами отправили из Литвы. Западные спецслужбы считают, что эти посылки — часть диверсионной операции, организованной российской военной разведкой.

В результате происшествия никто не пострадал. Власти Германии заявили, что бомбы были достаточно мощными и если бы они сдетонировали во время полета, то взрыв мог бы привести к авиакатастрофе.

Власти Литвы и Польши уже предъявили обвинения в терроризме и других преступлениях 20 фигурантам дела о взрывах. Высокопоставленный европейский следователь назвал Михайлова «самым важным» подозреваемым в причастности к взрывам, который все еще находится на свободе. Считается, что он много путешествовал по Европе и получал инструкции от ГРУ и передавал их непосредственным исполнителям, многие из которых ранее были судимы за различные преступления.

Западные спецслужбы также подозревают, что пожары в Европе были «тестовыми» и Россия планировала использовать похожие устройства на трансатлантических маршрутах грузоперевозок. В частности, Михайлов координировал отправку тестовых посылок без бомб по адресам в Вашингтоне и Оттаве. Предполагается, что цель этих действий- сбор информации о безопасности, маршрутах и сроках трансатлантических перевозок. Несмотря на это, США, по словам источников WP, не способствовали экстрадиции россиянина в Польшу. Неизвестно, обсуждали ли эту тему представители Вашингтона и Баку.

Ярослав Михайлов — уроженец Донецка. Как ранее установили журналисты, в России его обвиняли в контрабанде оружия, взрывчатых веществ и радиоактивных материалов. В 2022 году Михайлова задержали, но не осудили. Предполагается, что его завербовали российские спецслужбы. Европейские власти считают, что у Михайлова есть поддельные украинские паспорта на имя Даниила Громова и Даниила Лихина.

Следователи также установили личность человека, от которого Михайлов получал инструкции. Как утверждается, это пользователь под ником Warrior (воин), связанный с Алексеем Колосовским — предполагаемым участником российской хакерской группировки Killnet, связанной с разведкой РФ. Колосовский заявил WP, что не знаком с Михайловым и не состоит в Killnet, а также отверг связь с взрывами в Европе.