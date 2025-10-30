Бывший кавээнщик, ставший помощником Кадырова, запретил чеченкам ходить с непокрытой головой Власти Чечни давно заставляют женщин прятать волосы — и при этом преследуют тех, кто прячет лицо
Амир Сугаипов — бывший кавээнщик, ставший помощником Рамзана Кадырова, — заявил, что чеченкам следует носить платок или «хотя бы» повязку для волос, потому что девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее». Тем, кто не прислушается, он пообещал «разъяснительные беседы», которые власти Чечни давно используют как способ давления. К ношению платков они тоже принуждают давно. При этом парадоксально то, что чеченок преследуют не только за якобы слишком открытую одежду, но и за слишком закрытую.
Замминистра Чечни по делам молодежи и помощник Рамзана Кадырова Амир (Амирхан) Сугаипов 23 октября призвал жительниц республики покрывать волосы. Он выложил в сторис в инстаграме фотографию девушки с распущенными волосами и написал: «Такая мода у нас больше не пройдет. Одеваем платки и полоски [для волос]. Ради Бога, ради народа. Передавайте всем и в соцсетях, и на улице», — цитирует его «Новая газета Европа».
В тот же день «Чечня сегодня» опубликовала комментарий Сугаипова. Он заявил, что «с точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев» девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее».
«И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске [на волосы] — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», — подчеркнул помощник Кадырова.
Если девушка не прислушается к «рекомендации» покрывать волосы, с ней самой и ее родителями будут проводить «разъяснительные беседы», заявил Сугаипов. И добавил, что «все это начато исключительно ради их [женщин] блага».
Раньше Сугаипов играл в КВН и был участником клуба «Путин». А став помощником Кадырова, начал «воспитывать» чеченских женщин
Амир Сугаипов стал помощником главы Чечни и куратором молодежной политики в республике в декабре 2024 года. До этого он был известен как кавээнщик из команды «НК Грозный», игравшей в Первой лиге КВН в середине 2010-х. Сугаипов также состоял в Патриотическом клубе «Путин» при министерстве молодежи Чечни и, судя по инстаграму, был приятелем Кадырова. Получив должность его помощника, он закрыл несколько магазинов женской одежды из-за «неподобающей» рекламы в соцсетях и провел беседу с двумя жительницами Чечни, чьи блоги якобы не соответствовали «устоям чеченского общества».
«Нравственное воспитание» от Сугаипова, на этот раз направленное на женщин с непокрытыми волосами, жительница Грозного Заира в разговоре с «Новой газетой Европа» назвала «желанием указать нам наше место».
«Самое смешное — это полоска, которую они предлагают носить. По комментариям в социальных сетях я заметила, что люди вне Чечни или Ингушетии не понимают, что это такое. Полоска — это узкий кусочек ткани, который закрывает несколько сантиметров на голове. Какая у нее логика с точки зрения религии, например? Абсолютно никакой. Это просто желание указать нам наше место».
Чеченок вынуждают носить платки не только угрозами «бесед», но и роликами протестов в Иране (перекручивая их смысл)
Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина заявила «Кавказскому узлу», что, несмотря на свое название, «разъяснительные беседы» — это способ надавить, а не объяснить:
«Такие „разъяснения“ не могут не восприниматься как угроза. Когда к вам приходят силовики или представители администрации для „беседы“, это уже не добровольное просвещение, а давление с использованием государственного ресурса. <…> Все знают, что могут быть проблемы с трудоустройством, преследование родственников, прямые угрозы безопасности. А когда есть такие опасения, беседы перестают быть просто беседами».
Во время «бесед» применяется психологическое и иногда физическое насилие. Кроме прочего, у девушек могут забирать телефоны для проверки, добавила исследовательница гендерных проблем на Северном Кавказе Саида Сиражудинова.
На фоне кампании против непокрытых волос провластные чеченские телеграм-каналы публикуют кадры протестов в Иране в 2022 году, начавшихся из-за убийства девушки, которая якобы не соблюдала исламский дресс-код. «Только подаются эти кадры не как протест против насилия, а как последствия „излишней свободы“ — мол, вот к чему приходит общество, когда женщинам разрешают не покрывать голову», — подчеркивает «Новая газета Европа».
Кадыров давно пытается вернуть платки для женщин. Против этого выступала правозащитница Наталья Эстемирова. Ее убили
Правозащитный центр «Мемориал» напоминает, что в Чечне давно принуждают женщин носить платки. Рамзан Кадыров инициировал такую политику еще в 2006 году, до того, как возглавил республику (на тот момент он был председателем правительства Чечни). Постепенно дресс-код ужесточался: покрывать волосы принуждали сотрудниц госучреждений, студенток и школьниц. Женщин без платков даже обстреливали из пейнтбольных ружей на улицах Грозного.
Весной 2008 года против принуждения к платкам выступила правозащитница, представительница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Кадыров на следующий же день вызвал ее к себе и уволил с должности главы Общественного совета при администрации Грозного, на которую сам же назначил месяцем раньше.
Это была последняя встреча Кадырова и Эстемировой. После нее правозащитница по настоянию коллег покинула Чечню, но вернулась осенью того же года. Летом 2009-го ее убили. Один из основателей «Мемориала» Олег Орлов говорил, что Кадыров «ненавидел» Эстемирову — в том числе из-за несогласия с принудительным ношением платка — и возлагал на главу Чечни «политическую вину» за ее убийство. Кадыров причастность к преступлению отрицал.
Чеченок заставляют прятать волосы. Но тех, кто прячет лицо, преследуют
Парадоксально, власти Чечни преследуют не только тех женщин, которые (по их мнению) носят слишком открытую одежду, но и тех, кто надевает слишком закрытую. В 2014-2015 годах местные силовики похищали и избивали девушек в хиджабах. «[Девушка] стояла на улице, была в длинном платье и большом темном платке, который закрывал лоб и прикрывал подборок. К ней подошли несколько силовиков, что-то грубо ей сказали, а затем забрали с собой. Что с ней произошло дальше, неизвестно», — рассказывала очевидица похищения.
«С этими хиджабами происходит непонятно что. То нас заставляют их носить, то придираются к тем, кто их носит. Хиджаб не является частью нашего национального костюма, наши девушки всегда носили большие головные платки, некоторые — просто косынки. Мою знакомую несколько лет назад задержали в Грозном силовики за то, что на ней был хиджаб, и она закрыла часть подбородка. Ее обозвали „ваххабиткой“, „шайтаном“ и едва не забрали куда-то. Спасло то, что она успела позвонить своему брату, который работал в МВД», — рассказывала в 2016 году «Кавказскому узлу» жительница Чечни.
В 2020 году чеченское ТВ показало «воспитательную беседу» с девушками, которые носили никаб (если хиджаб прикрывает волосы и шею, то никаб — все лицо, оставляя лишь прорезь для глаз). Муфтий Чечни Салах Межиев, который эту беседу проводил, заявил, что Коран не требует от женщины закрывать лицо, более того, это грех, а в Чечне — еще и признак ваххабизма. Рамзан Кадыров говорил, что против «паранджи, которая глаза закрывает», но в то же время готов убить тех, кто скажет его дочери снять хиджаб.
«Мемориал» считает, что многолетняя политика принуждения чеченских женщин к исламскому дресс-коду — это способ еще больше подчинить их, а не сохранять «эстетику, религию и традиции» республики. Вот что об этом заявил неназванный правозащитник из Чечни, которого цитирует «Мемориал»:
«Это системная форма насилия. Она лишает женщин права на выбор, унижает их достоинство и превращает личную жизнь в объект контроля государства. Такое давление со стороны чиновников несовместимо ни с законом, ни с чеченскими обычаями — и уж тем более не имеет ничего общего с нравственностью. Свобода женщин не угрожает традиционным ценностям».