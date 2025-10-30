Елена Афонина / ТАСС / Profimedia

Амир Сугаипов — бывший кавээнщик, ставший помощником Рамзана Кадырова, — заявил, что чеченкам следует носить платок или «хотя бы» повязку для волос, потому что девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее». Тем, кто не прислушается, он пообещал «разъяснительные беседы», которые власти Чечни давно используют как способ давления. К ношению платков они тоже принуждают давно. При этом парадоксально то, что чеченок преследуют не только за якобы слишком открытую одежду, но и за слишком закрытую.

Помощник Кадырова Амир Сугаипов заявил, что чеченки должны покрывать волосы. Иначе их ждут «разъяснительные беседы»

Замминистра Чечни по делам молодежи и помощник Рамзана Кадырова Амир (Амирхан) Сугаипов 23 октября призвал жительниц республики покрывать волосы. Он выложил в сторис в инстаграме фотографию девушки с распущенными волосами и написал: «Такая мода у нас больше не пройдет. платки и полоски [для волос]. Ради Бога, ради народа. Передавайте всем и в соцсетях, и на улице», — цитирует его «Новая газета Европа».

В тот же день «Чечня сегодня» опубликовала комментарий Сугаипова. Он заявил, что «с точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев» девушка с покрытой головой выглядит «гораздо достойнее и красивее».

«И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске [на волосы] — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям», — подчеркнул помощник Кадырова.

Если девушка не прислушается к «рекомендации» покрывать волосы, с ней самой и ее родителями будут проводить «разъяснительные беседы», заявил Сугаипов. И добавил, что «все это начато исключительно ради их [женщин] блага».

Раньше Сугаипов играл в КВН и был участником клуба «Путин». А став помощником Кадырова, начал «воспитывать» чеченских женщин

Амир Сугаипов стал помощником главы Чечни и куратором молодежной политики в республике в декабре 2024 года. До этого он был известен как кавээнщик из команды «НК Грозный», игравшей в Первой лиге КВН в середине 2010-х. Сугаипов также состоял в Патриотическом клубе «Путин» при министерстве молодежи Чечни и, судя по инстаграму, был приятелем Кадырова. Получив должность его помощника, он закрыл несколько магазинов женской одежды из-за в соцсетях и провел беседу с двумя жительницами Чечни, чьи блоги якобы не соответствовали «устоям чеченского общества».

Рамзан Кадыров наградил Амира Сугаипова орденом Кадырова ИА «Чечня сегодня»

«Нравственное воспитание» от Сугаипова, на этот раз направленное на женщин с непокрытыми волосами, жительница Грозного Заира в разговоре с «Новой газетой Европа» назвала «желанием указать нам наше место».

«Самое смешное — это полоска, которую они предлагают носить. По комментариям в социальных сетях я заметила, что люди вне Чечни или Ингушетии не понимают, что это такое. Полоска — это узкий кусочек ткани, который закрывает несколько сантиметров на голове. Какая у нее логика с точки зрения религии, например? Абсолютно никакой. Это просто желание указать нам наше место».

Чеченок вынуждают носить платки не только угрозами «бесед», но и роликами протестов в Иране (перекручивая их смысл)

Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина заявила «Кавказскому узлу», что, несмотря на свое название, «разъяснительные беседы» — это способ надавить, а не объяснить:

«Такие „разъяснения“ не могут не восприниматься как угроза. Когда к вам приходят силовики или представители администрации для „беседы“, это уже не добровольное просвещение, а давление с использованием государственного ресурса. <…> Все знают, что могут быть проблемы с трудоустройством, преследование родственников, прямые угрозы безопасности. А когда есть такие опасения, беседы перестают быть просто беседами».

Во время «бесед» применяется психологическое и иногда физическое насилие. Кроме прочего, у девушек могут забирать телефоны для проверки, добавила исследовательница гендерных проблем на Северном Кавказе Саида Сиражудинова.

На фоне кампании против непокрытых волос провластные чеченские телеграм-каналы публикуют кадры протестов в Иране в 2022 году, начавшихся из-за убийства девушки, которая якобы не соблюдала исламский дресс-код. «Только подаются эти кадры не как протест против насилия, а как последствия „излишней свободы“ — мол, вот к чему приходит общество, когда женщинам разрешают не покрывать голову», — подчеркивает «Новая газета Европа».

Кадыров давно пытается вернуть платки для женщин. Против этого выступала правозащитница Наталья Эстемирова. Ее убили

Правозащитный центр «Мемориал» напоминает, что в Чечне давно принуждают женщин носить платки. Рамзан Кадыров инициировал такую политику еще в 2006 году, до того, как возглавил республику (на тот момент он был председателем правительства Чечни). Постепенно дресс-код ужесточался: покрывать волосы принуждали сотрудниц госучреждений, студенток и школьниц. Женщин без платков даже обстреливали из пейнтбольных ружей на улицах Грозного.

Весной 2008 года против принуждения к платкам выступила правозащитница, представительница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Кадыров на следующий же день вызвал ее к себе и уволил с должности главы Общественного совета при администрации Грозного, на которую сам же назначил месяцем раньше.

Это была последняя встреча Кадырова и Эстемировой. После нее правозащитница по настоянию коллег покинула Чечню, но вернулась осенью того же года. Летом 2009-го ее убили. Один из основателей «Мемориала» Олег Орлов говорил, что Кадыров «ненавидел» Эстемирову — в том числе из-за несогласия с принудительным ношением платка — и возлагал на главу Чечни «политическую вину» за ее убийство. Кадыров причастность к преступлению отрицал.

Чеченок заставляют прятать волосы. Но тех, кто прячет лицо, преследуют

Парадоксально, власти Чечни преследуют не только тех женщин, которые (по их мнению) носят слишком открытую одежду, но и тех, кто надевает слишком закрытую. В 2014-2015 годах местные силовики похищали и избивали девушек в хиджабах. «[Девушка] стояла на улице, была в длинном платье и большом темном платке, который закрывал лоб и прикрывал подборок. К ней подошли несколько силовиков, что-то грубо ей сказали, а затем забрали с собой. Что с ней произошло дальше, неизвестно», — рассказывала очевидица похищения.

«С этими хиджабами происходит непонятно что. То нас заставляют их носить, то придираются к тем, кто их носит. Хиджаб не является частью нашего национального костюма, наши девушки всегда носили большие головные платки, некоторые — просто косынки. Мою знакомую несколько лет назад задержали в Грозном силовики за то, что на ней был хиджаб, и она закрыла часть подбородка. Ее обозвали , „шайтаном“ и едва не забрали куда-то. Спасло то, что она успела позвонить своему брату, который работал в МВД», — рассказывала в 2016 году «Кавказскому узлу» жительница Чечни.

В 2020 году чеченское ТВ показало «воспитательную беседу» с девушками, которые носили никаб (если хиджаб прикрывает волосы и шею, то никаб — все лицо, оставляя лишь прорезь для глаз). Муфтий Чечни Салах Межиев, который эту беседу проводил, заявил, что Коран не требует от женщины закрывать лицо, более того, это грех, а в Чечне — еще и признак ваххабизма. Рамзан Кадыров говорил, что против «паранджи, которая глаза закрывает», но в то же время готов убить тех, кто скажет его дочери снять хиджаб.

«Мемориал» считает, что многолетняя политика принуждения чеченских женщин к исламскому дресс-коду — это способ еще больше подчинить их, а не сохранять «эстетику, религию и традиции» республики. Вот что об этом заявил неназванный правозащитник из Чечни, которого цитирует «Мемориал»:

«Это системная форма насилия. Она лишает женщин права на выбор, унижает их достоинство и превращает личную жизнь в объект контроля государства. Такое давление со стороны чиновников несовместимо ни с законом, ни с чеченскими обычаями — и уж тем более не имеет ничего общего с нравственностью. Свобода женщин не угрожает традиционным ценностям».