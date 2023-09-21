Rouzbeh Fouladi / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Парламент Ирана одобрил закон «О хиджабе и целомудрии», ужесточающий наказание для женщин, не соблюдающих исламский дресс-код, сообщает иранское оппозиционное издание IranWire.

За закон проголосовали 152 члена парламента, против выступили 34 депутата, воздержались семь. Теперь закон должен одобрить Совет стражей Конституции, а затем его подпишет президент.

Документ содержит больше 70 статей. Согласно ему, женщины, не носящие хиджаб или «соответствующую одежду», могут быть оштрафованы на сумму в эквиваленте 150 долларов США. Если штраф не оплатить в течение месяца, то он удвоится. За повторное нарушение женщинам грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы. Сейчас за нарушение дресс-кода срок лишения свободы составляет от 10 дней до двух месяцев, пишет BBC News

Западные СМИ, в том числе The Guardian, отмечают, что закон предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы для людей, «пропагандирующих» нарушение дресс-кода «в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, СМИ, группами или организациями». Для людей, «пропагандирующих наготу» или «высмеивающих хиджаб» в соцсетях, предусмотрены штрафы.

Иранское провластное агентство IRNA обвинило западных журналистов во лжи, а протестовавших против дресс-кода иранцев — в связях с иностранными спецслужбами. При этом информацию о сроках и штрафах агентство не опровергло, а сам закон IRNA поддержало, заявив, что «клеймение» женщин, не соблюдающих дресс-код, «настоящими преступниками» пойдет на пользу обществу, поскольку стигматизация вынудит их стремиться к большей адаптации в социуме.

Al Jazeera отмечает, что в одобренном парламентом документе также предусмотрены штрафы и тюремные сроки для сотрудников госструктур и частных предприятий, если они не будут следить за соблюдением дресс-кода. IranWire считает, что эта часть законопроекта может вынудить работодателей начать увольнять своих сотрудниц.

В ООН закон «О хиджабе и целомудрии» назвали «формой гендерного апартеида», подчеркнув, что он нарушает фундаментальные права женщин, в том числе право на участие в культурной жизни, право на свободу мнений и их выражения, право на мирный протест и на свободу передвижения, а также право на доступ к социальным, образовательным и медицинским услугам.

В 2022 году в Иране несколько месяцев продолжались массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини — она умерла вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Протестующие требовали гендерного равенства, а вскоре выступили за масштабные реформы и смену режима в стране.

Протесты были жестоко подавлены. Десятки тысяч человек задержали, около 550 человек, по данным правозащитников, погибли в столкновениях с полицией. Семь человек были казнены, еще десяти вынесли смертные приговоры, не приведенные в исполнение.

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