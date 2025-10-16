Временный президент Сирии просит Россию выдать Башара Асада В Москве укрываются сотни бывших сирийских военных, ответственных за массовые убийства и пытки

Махер и Башар Асады Al Jazeera

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа 15 октября прибыл с визитом в Москву. Он заверил российского президента Владимира Путина, что будет уважать все соглашения, заключенные прежним сирийским режимом. То есть не станет требовать, чтобы российские войска покинули свои базы в Тартусе и Хмеймиме — это важнейшие пункты присутствия России на Ближнем Востоке и логистические центры для ее операций в Африке.

По данным источников Reuters, за закрытыми дверьми Шараа добивался экстрадиции свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, который получил убежище в России после того, как его свергли в декабре 2024 года. В сентябре 2025-го в Сирии был выдан ордер на его арест. По итогам визита Шараа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «По Асаду нам нечего сообщить в этом контексте».

Россия была главным союзником Асада и помогла ему удержаться у власти в ходе гражданской войны в Сирии, которая продолжалась с 2011 года. Когда диктатора свергли, Россия предоставила ему убежище под тем условием, что он откажется от политической активности — по крайней мере, публичной.

Как Асад бежал в Россию

Журналисты Reuters узнали, как прошел последний день Башара Асада в Сирии Он никому не сказал о планах побега и уверял военное руководство, что российская помощь уже в пути

Как Асад бежал в Россию

Журналисты Reuters узнали, как прошел последний день Башара Асада в Сирии Он никому не сказал о планах побега и уверял военное руководство, что российская помощь уже в пути

Вместе с Башаром Асадом в Москву перебралась его жена Асма. Их старший сын Хафиз учился в МГУ. Незадолго до того, как его отца отстранили от власти, он защитил кандидатскую диссертацию по математике. Другие двое детей Асадов — дочь Зейн и сын Карим — также находятся в Москве.

Семья Асадов владеет 18 квартирами в «Москва-Сити». Она вывезла из Сирии не меньше 250 миллионов долларов наличными и поместила их в российские банки.

В Москве также живет младший брат бывшего диктатора Махер Асад. Прежде он командовал 4-й бронетанковой дивизией Сирийской арабской армии (это вооруженные силы режима Асада) — элитным подразделением сирийских войск. Кроме того, Махер Асад был фактическим главой государственного наркокартеля, который производил и торговал каптагоном — синтетическим наркотиком, распространенным на Ближнем Востоке.

По сведениям Die Zeit, Башар Асад в Москве проводит время в основном за видеоиграми, а Махер Асад живет в гостинице Four Seasons (бывшей гостинице «Москва»), где пьет и курит кальян.

Что за каптагон?

Сирия превратилась в государство-наркокартель, наладив производство амфетаминового коктейля из Европы. Как это произошло? «Медуза» кратко пересказывает историю каптагона — главного наркотика на Ближнем Востоке

Что за каптагон?

Сирия превратилась в государство-наркокартель, наладив производство амфетаминового коктейля из Европы. Как это произошло? «Медуза» кратко пересказывает историю каптагона — главного наркотика на Ближнем Востоке

Die Zeit пишет со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного сирийского военного, ныне живущего в Европе, что после падения режима Асада в России оказались около 1200 бывших сирийских офицеров. В основном они, как и Асады, принадлежат к алавитам — религиозному меньшинству, на которое в значительной степени опирался прежний сирийский режим.

The New York Times идентифицировала некоторых из них. В Москве живет асадовский начальник генштаба и министр обороны Али Айюб. Он руководил действиями Сирийской арабской армии в ходе гражданской войны. Он несет ответственность за обстрелы городов и применение запрещенного оружия, включая химическое.

В Москве также оказался бывший заместитель главнокомандующего Сирийской арабской армией, впоследствии — министр обороны Али Аббас. Там же находится Камаль аль-Хасан, последний глава военной разведки при режиме Асада, в чьем ведении находилась среди прочего пыточная тюрьма Седная.

Что это за тюрьма

Писатель Джонатан Литтелл вскоре после падения режима Асада отправился в Сирию «Медуза» публикует его репортаж из тюрьмы Седная. Там десятилетиями пытали и убивали оппозиционеров

Что это за тюрьма

Писатель Джонатан Литтелл вскоре после падения режима Асада отправился в Сирию «Медуза» публикует его репортаж из тюрьмы Седная. Там десятилетиями пытали и убивали оппозиционеров

Также в России живут как минимум двое бывших руководителей Национального бюро безопасности — структуры асадовской партии «Баас», которая координировала работу сирийских спецслужб. Это Али Мамлук и Кифа Мальхам. Еще один бывший руководитель этой организации, Мухаммад Зейтун, тоже бежал из Сирии, но где он теперь находится, достоверно не известно.

В Москве живут и бывшие офицеры, ответственные за подавление антиасадовских выступлений в Дамаске, в том числе за убийства в Дарайе (пригороде сирийской столицы) в августе 2012 года. Тогда правительственные войска подвергли город массированному артобстрелу и бомбардировкам с воздуха, а затем провели «зачистку», которая сопровождалась массовыми убийствами. За пять дней погибли больше 700 человек. Руководили операцией Махер Асад, его заместитель Аус Аслан и генерал-майор Кахтан Халиль (впоследствии глава разведки ВВС) — все они получили убежище в России.

Еще один человек, который теперь живет в Москве, — Сухайль аль-Хасан. Он командовал спецназом асадовской армии, во время гражданской войны руководил операциями в провинциях Идлиб и Алеппо — и отдавал приказы о применении химического оружия, обстрелах городов и массовых расправах. The New York Times отмечает, что он тщательно координировал свои действия с российскими силами в регионе.

Новые власти Сирии тоже применяют массовое насилие

Сирийские власти подавили восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад В стране массовые убийства. В мире (включая Россию) стараются не говорить, кто в них виновен

Новые власти Сирии тоже применяют массовое насилие

Сирийские власти подавили восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад В стране массовые убийства. В мире (включая Россию) стараются не говорить, кто в них виновен

«Медуза»