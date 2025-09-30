Белорусская компания, связанная с «кошельками Лукашенко», поставляла в Россию химикат для производства гранат со слезоточивым газом Российская армия использует такие гранаты в войне с Украиной (хотя это запрещено)

Изъятые бочки с N-метил-2-пирролидоном в порту Барселоны. Октябрь 2024 года OLAF

«Белорусский расследовательский центр» вместе с другими выяснил, что в Россию из Испании, по всей видимости, поступал подсанкционный растворитель NMP, который можно использовать как для мирных, так и для военных целей. В частности, он нужен при производстве боеприпасов со слезоточивым газом, в применении которых российскую армию обвинял Генштаб ВСУ. Поставляла NMP в Россию белорусская компания, связанная с тремя крупными бизнесменами, которых власти США называли «кошельками» Александра Лукашенко.

В 2024 году в порту Барселоны изъяли 13 тонн растворителя N-метил-2-пирролидона (NMP). Он используется для производства агрохимикатов, красок, клея, герметиков, в фармацевтике и других сферах. NMP применяют в том числе в военной промышленности — для аккумуляторов высокой емкости или кевлара, прочного синтетического волокна, из которого делают бронежилеты и шлемы. Кроме того, NMP можно использовать, чтобы получить отравляющие вещества для гранат К-51 и РГ-ВО, заявил «Белорусскому расследовательскому центру» заведующий кафедрой органической химии Львовского национального университета Николай Обушак.

В мае 2025 года Генеральный штаб ВСУ заявил, что российская армия применяет в войне с Украиной гранаты К-51 и РГ-ВО и другие боеприпасы с «опасными химическими веществами». Эти гранаты содержат слезоточивый газ — такой же, как используется для разгона толпы во время уличных беспорядков. этих гранат, которая вызывает слезотечение, формально не считается химическим оружием, но Конвенция о запрещении химического оружия не разрешает использовать ее на военным на поле боя. «Всего с 15 февраля 2023 по 29 мая 2025 зафиксировано 9167 случаев применения опасных химических веществ россиянами», — отмечал Генштаб ВСУ.

Изъятие N-метил-2-пирролидона в порту Барселоны Todo Noticias

Полиция Испании задержала по делу о поставках подсанкционного химиката девять человек. Трое из них — члены одной семьи из России Мария Олейникова и ее дети Вячеслав и Ирина. Они владеют ресторанами в Барселоне, Москве и Санкт-Петербурге. Испанская полиция, по словам источника «Белорусского расследовательского центра», считает, что Мария Олейникова участвует в поставках NMP в Россию в обход санкций Евросоюза (ЕС еще в 2022 году запретил ввозить это вещество в РФ со своей территории).

Мария Олейникова — совладелица испанской компании Catrosa Productos Quimicos, ей также принадлежит компания Complexe Sancu в Испании и доля российского ООО «Катроса Реактив». По данным российской таможни, в 2023 году «Катроса Реактив» купила 16 тонн NMP, а в 2024 году — еще 21 тонну химического вещества под тем же товарным кодом, но без указания конкретного наименования. Поставщиками выступили Complexe Sancu и белорусская фирма «Влате Логистик». Последняя действовала через фирмы-прокладки в Кыргызстане и Армении, но по факту отправляла товар в Россию, считает «Белорусский расследовательский центр».

Согласно данным банковских операций, «Катроса Реактив» продавала полученный NMP российским производителям лекарств — «Фармфирме „Сотекс“» и Московскому эндокринному заводу (сколько вещества они купили, неизвестно). Также среди клиентов «Катросы Реактив» значатся предприятия оборонной сферы, в том числе в Дубне и , в котором было создано отравляющее вещество «Новичок». Однако неизвестно, покупали ли данные военные предприятия у «Катросы Реактив» именно NMP или что-то другое. Компания не ответила на запрос о комментарии.

По данным Белорусского расследовательского центра, «Влате Логистик» не раз реэкспортировала в Россию подсанкционные европейские товары, среди которых были голландские цветы, немецкое пиво, крахмалы для строительных смесей из Австрии, а также погрузчики и грузовики из Франции, Швеции и Нидерландов. «Всего в 2023–2024 годах, по нашим подсчетам, через „Влате Логистик“ по поручению армянских, кыргызских и казахстанских компаний в Россию поставили запрещенных товаров более чем на 15 миллионов долларов», — утверждает Белорусский расследовательский центр.

В 2017-2020 годах «Влате Логистик» принадлежала белорусской компании «Бремино Групп». Бенефициаров «Бремино» Алексея Олексина, Александра Зайцева и Николая Воробья Евросоюз называл бизнесменами, близкими к Александру Лукашенко, а власти США — «кошельками» Лукашенко, которые получают от него преференции взамен на лояльность и деньги. Александр Зайцев, который в 2018 году назначил Диего Марадону председателем правления своего футбольного клуба «Динамо Брест», раньше был помощником старшего сына Лукашенко, рассказывал источник OCCRP.

В конце 2020 года Николай Воробей попал под санкции ЕС, вскоре после чего «Влате Логистик» сменила владельца — вместо «Бремино» она перешла к группе физических лиц, связанных с «Бремино». К концу 2024 году в санкционных списках оказалась уже сама «Влате Логистик», лишившись возможностей для реэкспорта в Россию. Но эту функцию продолжает выполнять другая связанная с «Бремино» компания — «Торговый Дом Экспортторг». В 2022-2024 годах, по данным «Белорусского расследовательского центра», она уже поставила в Россию подсанкционные товары американского и европейского производства более чем на 450 тысяч долларов.