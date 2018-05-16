Диего Марадона стал председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест»

Динамо-Брест
21:35, 15 мая 2018
Надежный источник

Аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.

Марадона подписал с брестским «Динамо» трехлетний контракт; сумма гонорара не разглашается.

Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба и взаимодействовать с его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». Он приступит к работе после окончания Чемпионата мира в России, сообщает клуб.

Диего Марадона выступал за клубы «Барселона», «Наполи», «Севилья»; в 1977-1994 годах играл за сборную Аргентины, выиграв чемпионат мира 1986 года и завоевав второе место на ЧМ в 1990 году. Был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА.
Брестский футбольный клуб был основан в 1960 году; летом 2016 года туда пришли инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, после чего в «Динамо-Брест» появились новые менеджеры и игроки, а также была открыта футбольная академия. Сейчас брестское «Динамо» занимает восьмое место в в общей турнирной таблице чемпионата Белоруссии по футболу.
Марадона в начале мая после годичного сотрудничества расторг контракт с арабским клубом «Аль-Фуджайра», который он не смог вывести в элитный дивизион чемпионата ОАЭ. Вскоре после этого аргентинское издание Clarin сообщило, что Марадона может возглавить «Динамо-Брест».

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