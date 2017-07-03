Диего Марадона побывал в России. Вот что он успел наговорить

В конце июня в Россию прилетел легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Он посетил финальный матч Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, примерил форму сборной России по хоккею и сделал несколько громких заявлений — про Владимира Путина, сборную по футболу и гражданство.