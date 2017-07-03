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Диего Марадона побывал в России. Вот что он успел наговорить
В конце июня в Россию прилетел легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Он посетил финальный матч Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, примерил форму сборной России по хоккею и сделал несколько громких заявлений — про Владимира Путина, сборную по футболу и гражданство.
Про Путина
«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете» (цитата по RT).
«[Путин] — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты Фидель Кастро и Владимир Путин» (цитата по «Советскому спорту»).
Про сборную России
Когда у Марадоны спросили, готов ли он возглавить сборную России по футболу, тот ответил: «Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы».
В интервью RT он добавил: «Я веду переговоры с командой „Аль-Фуджайра“, но, посмотрев на российскую сборную, могу сказать, что любому захотелось бы стать ее тренером».
Про гражданство
Диего Марадона хочет получить российское гражданство, сообщили корреспонденты «Советского спорта», сопровождавшие аргентинца. Другие СМИ об этом не слышали.
Зато слова футболиста подтвердил министр спорта России Виталий Мутко: «Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть».
P.S.
А еще Марадона получил форму хоккейного клуба СКА:
И вышел на лед в форме хоккейной сборной России:
Погулял в шарфе «Спартака»:
Станцевал с цыганами:
И обнялся с Роналдо: