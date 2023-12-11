После начала войны, несмотря на санкции, в Россию из Европы ввезли около тысячи премиальных автомобилей на 100 миллионов долларов

В Россию из Европы после начала войны было ввезено около тысячи премиальных автомобилей общей стоимостью в 100 миллионов долларов. Об этом пишет «Верстка».

Как отмечает издание, машины ввозятся в Россию через Беларусь, куда их поставки не запрещены. Этим занимаются около трех десятков дилерских компаний; в руководство некоторых из них входят люди из окружения Александра Лукашенко.

Официальные дилеры, по данным «Верстки», перепродают автомобили в Россию в ограниченном объеме, так как рискуют за это сами попасть под штрафы. Однако, пишет издание, запрет на реэкспорт легко обходится с помощью фирм-прокладок.

Журналисты изучили таможенные декларации о поставках автомобилей и выяснили, что из Беларуси в Россию, в частности, ввозили Ferrari SF90 стоимостью 530 тысяч долларов, Lamborghini Urus за 430 тысяч долларов и Mercedes-Benz S680 Maybach за 300 тысяч долларов.

Ввоз в Россию автомобилей из США, ЕС и Великобритании стоимостью более 50 тысяч евро был запрещен практически сразу после начала войны, в марте 2022 года.

Читайте также

Россия (практически без труда) получает почти любые санкционные товары — от айфонов до компонентов для оружия «Верстка» изучила масштабы этого бизнеса и поговорила с теми, кто в нем занят

Читайте также

Россия (практически без труда) получает почти любые санкционные товары — от айфонов до компонентов для оружия «Верстка» изучила масштабы этого бизнеса и поговорила с теми, кто в нем занят