После начала войны, несмотря на санкции, в Россию из Европы ввезли около тысячи премиальных автомобилей на 100 миллионов долларов
В Россию из Европы после начала войны было ввезено около тысячи премиальных автомобилей общей стоимостью в 100 миллионов долларов. Об этом пишет «Верстка».
Как отмечает издание, машины ввозятся в Россию через Беларусь, куда их поставки не запрещены. Этим занимаются около трех десятков дилерских компаний; в руководство некоторых из них входят люди из окружения Александра Лукашенко.
Официальные дилеры, по данным «Верстки», перепродают автомобили в Россию в ограниченном объеме, так как рискуют за это сами попасть под штрафы. Однако, пишет издание, запрет на реэкспорт легко обходится с помощью фирм-прокладок.
Журналисты изучили таможенные декларации о поставках автомобилей и выяснили, что из Беларуси в Россию, в частности, ввозили Ferrari SF90 стоимостью 530 тысяч долларов, Lamborghini Urus за 430 тысяч долларов и Mercedes-Benz S680 Maybach за 300 тысяч долларов.
На фоне войны поставки машин из ЕС в Беларусь подскочили в четыре раза — почти до 1,5 миллиарда евро, а в этом году уже превысили 1,7 миллиарда евро. Основные страны-поставщики — Германия, Литва и Польша. Только за девять месяцев этого года из трех стран в Беларусь вывезли почти 60 тысяч машин.
Ввоз в Россию автомобилей из США, ЕС и Великобритании стоимостью более 50 тысяч евро был запрещен практически сразу после начала войны, в марте 2022 года.