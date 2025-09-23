Christopher Furlong / Getty Images

За последнее десятилетие среди католиков резко сократилось число молодых мужчин, которые хотят стать священниками. Их привлекают другие карьерные возможности и пугает обязательный пожизненный обет безбрачия (целибат), говорится в статье The Wall Street Journal.

С 1970 года католиков по всему миру стало вдвое больше, а число священников сократилось. Пожилые священнослужители умирают, а молодых не хватает, чтобы их заменить. Некоторые приходы остались без настоятеля. Духовные семинарии закрываются по всей Европе, которая некогда готовила большинство священников и отправляла их проповедовать по всему миру.

Новый папа Лев XIV (в миру — Роберт Превост) призвал тех, кто рассматривает возможность стать священником, не сдаваться. «Несмотря на признаки кризиса, пронизывающие жизнь и миссию священников, Бог продолжает призывать и остается верен своим обещаниям», — сказал папа на встрече с семинаристами и священниками в Риме в июне 2025 года.

Лев XIV также призвал верующих активнее привлекать молодежь в церковь. Сам он тоже старается работать с молодыми верующими. Летом понтифик принял в Ватикане католических инфлюенсеров и поучаствовал в католическом молодежном фестивале в Риме, который посетили около миллиона молодых людей из многих стран мира. В начале сентября Ватикан канонизировал первого святого поколения миллениалов — подростка Карло Акутиса, который рассказывал о своей вере в интернете. Он умер от лейкемии в 2006 году.

История Карло Акутиса

Ватикан собирается канонизировать Карло Акутиса, умершего в 2006 году от лейкемии в возрасте 15 лет Его называют «покровителем интернета» и «инфлюэнсером бога»

Число учащихся в семинариях на Западе десятилетиями сокращалось по мере того, как культура становилась все более светской. В последние пять лет так же неуклонно снижается число молодых людей, поступающих в семинарии в Латинской Америке и Азии. Небольшой рост наблюдается лишь в Африке. Во всем мире с 2011 года число семинаристов сократилось примерно на 14 тысяч человек. В 2023-м их было 106,5 тысячи.

Духовная семинария Святого Патрика недалеко от Дублина некогда считалась крупнейшей в мире, там обучались 500 семинаристов. Теперь туда в среднем приходят 15 новых семинаристов в год. Духовная семинария Святого Иоанна на юге Англии, рассчитанная на 100 семинаристов, закрылась в 2021 году из-за отсутствия новых заявок на обучение.

Обширный кампус Миланской архиепархии в Венегоно, которой построили с расчетом на 600 человек, включая учеников приходской гимназии, теперь практически пустует. Гимназию закрыли, а в семинарии обучаются всего 54 человека — треть от числа учеников десять лет назад.

В Италии, как пишет The Wall Street Journal, священнослужители утратили высокое положение в обществе. Опросы показывают, что число итальянцев, считающих себя католиками, сократилось до двух третей населения страны, тогда как 50 лет назад почти все были католиками. На протяжении веков избрать путь священника означало получить образование и работу. Теперь экономические возможности для молодых людей сильно расширились.

29-летний Андреа Свич — студент последнего курса семинарии в Венегоно — считает, что у этой тенденции могут быть и положительные стороны: «Сегодня никто не становится священником ради зарплаты или из-за социального статуса». Свич оставил карьеру физиотерапевта и расстался с девушкой, чтобы стать священником. Его сестры не одобрили его выбор. Из 20 семинаристов, начавших обучение вместе с ним, восемь потом передумали.

как в последние годы менялась католическая церковь

Католическая церковь разрешила священникам благословлять однополые пары. Как папа римский Франциск решился на такой шаг? На понтифика повлияли регулярные беседы с ЛГБТК-людьми. А еще ему стало проще проводить реформы после смерти предшественника

The Wall Street Journal отмечает «исторический сдвиг» в Римско-католической церкви, которая все больше зависит от священников из Латинской Америки, Африки и Азии. По данным Ватикана, в Демократической республике Конго сейчас больше семинарий, чем в Польше, а в Индии — больше, чем в Италии. На недавнем папском конклаве европейские кардиналы впервые оказались в меньшинстве, рассказал преподобный Томас Гонт, эксперт по церковной демографии из Джорджтаунского университета.

Однако по мере роста уровня жизни число семинаристов сокращается и за пределами стран Запада. В Азии в 2023 году их стало меньше на 4,2%. Рост отмечался только в Африке — но всего на 1,1%.

что известно о новом папе Льве XIV

Новый папа — Лев XIV. Кардиналы избрали главу католической церкви. Им впервые стал выходец из США Главное

