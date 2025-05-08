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Новым папой римским избран американец Роберт Прево. Он стал 267-м папой в истории, вторым папой из Нового Света (после своего предшественника — Франциска) и первым американцем. Вскоре после избрания он появился перед верующими в центральном окне собора Святого Петра, где произнес короткую традиционную молитву. Перед этим один из кардиналов по традиции провозгласил «Habemus papam», что в переводе с латыни означает «У нас есть папа».

Новый папа взял себе имя Лев XIV. Роберту Прево 69 лет, он родом из Чикаго. Он был рукоположен в священники в 1982 году. В последние два года Прево возглавлял дикастерию по делам епископов — ведомство Римской курии, занимающееся вопросами епископской деятельности и юридическими статусами церквей латинского обряда. Прево в целом придерживается умеренных позиций, но его считают прогрессивным по многим социальным вопросам. Как и Франциск, Прево уделял много внимания поддержке маргинализированных групп. «Он очень чувствительный человек, и он заботится о том, чтобы каждый мог высказать свое мнение», — говорил о нем Франциск.

Andrew Medichini / AP / Scanpix / LETA

Папа был избран с четвертой попытки. Конклав кардиналов, избирающих папу, начался 7 мая около 16:30 по местному времени (17:30 мск). В голосовании принимали участие 133 человека, папой мог стать любой из них, кто получил бы поддержку более половины собравшихся . По традиции, с момента начала конклава кардиналы были без связи за закрытыми дверями — и должны были оставаться там столько, сколько потребуется для избрания нового папы.

В первый вечер работы конклава прошел один раунд голосования, утром 8 мая — еще два. Ни в одном из них никому не удалось набрать достаточного числа голосов, о неудачном завершении каждого из раундов свидетельствовал черный дым из специальной трубы Сикстинской капеллы. Когда в четвертом раунде папа был избран, из трубы пошел белый дым.

Предыдущий папа римский Франциск умер 21 апреля. Франциску (в миру Хорхе Марио Бергольо) было 88 лет, он возглавлял католическую церковь с 2013 года, сменив на престоле Бенедикта XVI, отрекшегося из-за проблем со здоровьем. Франциск был первым в истории папой из Нового Света и первым иезуитом на этом посту. Франциск в начале года провел 38 дней в больнице, где у него выявили двустороннию пневмонию; после выписки в марте он почти не появлялся на публике. В Пасху папа обратился к верующим с балкона на площади Святого Петра, призвав в своей речи к миру в секторе Газа и в Украине. Через несколько часов он умер.