Ватикан собирается канонизировать Карло Акутиса, умершего в 2006 году от лейкемии в возрасте 15 лет Его называют «покровителем интернета» и «инфлюэнсером бога»

Карло Акутис Maurizio Maule / IPA Milestone Media / PA Images / Scanpix / LETA

Папа римский Франциск своим указом признал второе чудо, связанное с итальянским подростком Карло Акутисом, который умер в 2006 году, и объявил, что созовет собрание кардиналов (консисторию) для одобрения канонизации Акутиса, пишет Vatican News. Карло станет первым святым из поколения людей, чьи детство и юность пришлись на 1990–2000-е годы.

Среди католиков Карло Акутиса часто называют «покровителем интернета» и «инфлюэнсером бога». Карло родился в 1991 году в Лондоне, а позже переехал в Милан. Его мать Антония Акутис рассказывала, что сын рано пришел к вере — уже в семь лет он ежедневно посещал мессу и жертвовал свои карманные деньги бездомным. Как пишет Catholic News Agency, твердые убеждения Карло вдохновили его родителей вернуться к вере, а их помощницу по хозяйству из Индии — перейти в католичество.

В начальной школе Акутис научился программировать и стал создавать сайты для католических организаций, а также сделал сайт, документирующий чудеса по всему миру. Его одноклассники вспоминали, что многих из них он «приблизил к Богу» — он не боялся говорить о своей вере.

После смерти от лейкемии в 2006 году Карло Акутиса похоронили в итальянском городе Ассизи. Его мать говорила, что люди со всего мира рассказывали ей о чудесах, происходивших после того, как они молились ее умершему сыну. В 2020 году Ассизская епархия обратилась в Ватикан с просьбой признать Карло Акутиса святым.

Тело Карло Акутиса в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images

Карло Акутис уже причислен к лику блаженных — после первого признанного папой Франциском чуда. Им стало исцеление семилетнего мальчика из Бразилии, у которого было редкое заболевание поджелудочной железы. Он выздоровел после того, как коснулся одной из футболок Карло.

Вторым чудом, которое признал Франциск, стало исцеление 21-летней студентки Валерии Вальверде из Коста-Рики, получившей травму головы при падении с велосипеда. Ей нужна была операция на головном мозге, и врачи предупреждали, что у нее мало шансов выжить. Мать девушки поехала в Ассизи к могиле Карло Акутиса, чтобы помолиться за свою дочь. В тот же день Валерия начала быстро восстанавливаться, а спустя 10 дней компьютерная томография показала, что следов кровоизлияния в мозге нет, и ее перевели в реабилитационный центр.

Catholic News Agency предполагает, что Карло Акутис может быть канонизирован в 2025 году. Он станет единственным святым, который жил уже в XXI веке.