Ватикан канонизировал Карло Акутиса — подростка, который умер от лейкемии в 2006 году. Он первый святой из поколения миллениалов
Папа римский Лев XIV канонизировал блаженного итальянского подростка Карло Акутиса, сообщает Vatican News. В богослужении приняли участие около 80 тысяч паломников со всего мира.
Среди католиков Акутиса называют «покровителем интернета» и «инфлюэнсером бога». По словам его семьи, с детства мальчик ежедневно посещал мессу и жертвовал свои карманные деньги бездомным. В начальной школе Акутис научился программировать и создал сайты для католических организаций, а также сделал сайт, документирующий чудеса по всему миру.
15-летний Акутис умер в 2006 году от лейкемии. Его похоронили в итальянском городе Ассизи, который стал местом паломничества. К маю 2024 года Ватикан признал два чуда, связанных с Акутисом, — исцеление двух человек. После этого итальянского подростка решили канонизировать.
Акутис стал первым святым из поколения людей, чьи детство и юность пришлись на 1990–2000-е годы. Reuters и другие западные СМИ назвали подростка «первым святым-миллениалом».
Вместе с Акутисом Ватикан канонизировал блаженного Пьера Джорджо Фрассати — 24-летнего итальянского активиста, который был известен помощью нуждающимся и умер от полиомиелита в 1920-х годах.