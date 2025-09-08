Banksy

На стене одного из зданий комплекса Королевского суда в Лондоне утром в понедельник, 8 сентября, появилась новая работа анонимного уличного художника Бэнкси. Художник подтвердил авторство, опубликовав фото работы в своем инстаграме.

Новая работа Бэнкси изображает судью в традиционном облачении, который молотком замахивается на лежащего на земле демонстранта, держащего в руке плакат.

Как сообщают британские СМИ, в том числе BBC News, рисунок на стене уже закрыли листами пластика, установили возле него металлические ограждения и поставили дежурить охрану.

Бэнкси в инстаграме традиционно никак не комментирует свои работы, ограничиваясь лишь указанием места, где они находятся (и то не всегда).

Однако британские СМИ отмечают, что рисунок на здании суда появился через два дня после того, как в Лондоне на демонстрации против запрета группы Palestine Action были задержаны 890 человек.

Предыдущий раз фото новой работы Бэнкси появлялось в инстаграме художника в мае 2025 года. Тогда Бэнкси опубликовал рисунок маяка. Среди комментариев к тому посту несколько раз встречался вопрос, когда художник выскажется по поводу происходящего в секторе Газа.

