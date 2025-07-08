Британскую организацию Palestine Action объявили террористической. Рассказываем на ее примере, как устроено левое движение на Западе, участники которого выступают против Израиля

Акция в поддержку организации Palestine Action в Лондоне. 23 июня 2025 года Leon Neal / Getty Images

В Великобритании объявили террористической организацию Palestine Action, которая на протяжении пяти лет методами «прямого действия» боролась против британской военной поддержки Израиля. Это довольно типичная западная леворадикальная организация, которая вдруг оказалась в нетипичном положении. «Медуза» рассказывает о ней подробнее, пытаясь что-то понять о многих других аналогичных организациях.

В ночь на 20 июня 2025 года группа активистов проникла на базу британских ВВС в Брайз-Нортоне (Оксфордшир) на электросамокатах. При помощи переделанных огнетушителей они распылили краску внутри двигателей двух военно-транспортных самолетов Voyager (модификация Airbus A330). Брайз-Нортон — основная база, с которой военные самолеты отправляются на британскую военную базу на Кипре.

Ответственность за эту акцию взяла на себя организация Palestine Action. Она существует с 2020 года, и все это время объявляет своей первоочередной задачей прекращение военной поддержки Израиля со стороны Великобритании. Организация опубликовала видео инцидента (это копия, оригинал удален). Она заявила, что вывела из строя два самолета, которые британские ВВС использовали для помощи израильской авиации, в частности, для дозаправки в воздухе израильских самолетов. В министерстве обороны Великобритании заявили, что акция не нарушила нормальную работу ВВС.

Поврежденные самолеты технически не могли заправлять израильские: установленные на них системы дозаправки в воздухе несовместимы с теми, которые используются в израильской авиации. Ущерб от акции оценивается в 7 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5 миллиона долларов).

Инцидент произошел в разгар войны между Израилем и Ираном. Правительство Великобритании в этой войне поддержало Израиль и перебросило на Кипр дополнительные силы (истребители Typhoon и самолеты поддержки) на случай, если потребуется прямое военное вмешательство. Оно, впрочем, не потребовалось.

На таком фоне правительство Великобритании отреагировало на действия Palestine Action крайне нервно. Помимо прочего акция была унизительна для британских ВВС: оказалось, что на одной из важнейших их баз никудышная система безопасности. Министр внутренних дел Иветт Купер уже 30 июня представила на утверждение парламента постановление о запрете организации по закону о терроризме 2000 года. На заседании 2 июля парламент поддержал это решение 385 голосами «за» при 26 «против».

В течение нескольких дней полиция задержала шестерых человек по подозрению в причастности к акции в Брайз-Нортоне. Одного впоследствии отпустили без предъявления обвинений. Четверо остаются под стражей. Еще одна женщина отпущена под залог. Обвинения предъявлены по закону о терроризме.

5 июля, в день вступления в силу постановления о признании Palestine Action террористической организацией, лондонская полиция задержала 29 человек на митинге в поддержку активистов. Публичная поддержка Palestine Action теперь квалифицируется как уголовное преступление, за которое можно получить до полугода тюрьмы. За членство в Palestine Action и за ее финансирование грозит срок до 14 лет.

Palestine Action оказалась в одном списке с «Аль-Каедой», «Боко Харам», ХАМАС, «Хизбаллой», «Исламским государством», а также неонацистскими группировками и ЧВК Вагнера. Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность, что британское правительство излишне широко трактует понятие «терроризм» и использует его как оправдание для подавления свободы собраний и выражения мнений.

Акция в поддержку Palestine Action у парламента Великобритании. 5 июля 2025 года

Основатели Palestine Action — Худа Аммори и Ричард Барнард. Аммори сейчас 31 год. Ее отец — палестинец. Во время Шестидневной войны 1967 года, когда он был еще ребенком, семья бежала из Палестины в Ирак. Мать Аммори — уроженка Ирака. Сама активистка родилась и выросла в Великобритании. По ее собственному рассказу, в студенческие годы она в качестве волонтера работала с беженцами в Греции. По всей видимости, это было во время миграционного кризиса 2014-2015 годов, когда поток беженцев с Ближнего Востока в Европу резко вырос из-за гражданской войны в Сирии, войны с «Исламским государством» в Ираке и Сирии, израильской операции «Нерушимая скала» в Газе. Аммори присоединилась к «Кампании солидарности с Палестиной» — крупнейшей европейской пропалестинской организации.

Ричарду Барнарду 51 год. Он выходец из Движения католических рабочих — британской христианско-анархистской организации. Потом был активистом Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») — движения радикальных защитников окружающей среды, требующего введения глобального чрезвычайного положения для борьбы с изменением климата. Год назад на вопрос, остается ли он христианским анархистом, Барнард со смехом ответил: «Теперь я мусульманин».

Как выглядят акции Extinction Rebellion

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Как выглядят акции Extinction Rebellion

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Переход от экоактивизма к пропалестинскому активизму — это только на первый взгляд странное явление. Совсем недавно его можно было наблюдать на примере Греты Тунберг. Для леворадикальной среды, в которой вращаются и Аммори, и Барнард, и Тунберг, характерно представление о единой глобальной системе несправедливости: капитализм, империализм, потребительское отношение к окружающей среде, расизм — это все разные грани одного и того же. Так что протесты против китобойного промысла, против выбросов парниковых газов, против депортации мигрантов и против израильской политики в отношении Палестины (принятые в этой среде термины — «геноцид» и «апартеид») рассматриваются как единая борьба со злом.

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Аммори и Барнард разочаровались в легальных протестах: митингах, петициях, публичных дебатах и тому подобном. Они основали Palestine Action как организацию прямого действия. Они решили сфокусироваться на узком участке «фронта борьбы со злом» — военном сотрудничестве Великобритании с Израилем.

Их главной мишенью стал Elbit — израильская оружейная компания, крупнейший поставщик дронов для Армии обороны Израиля. 30 июля 2020 года активисты ворвались в лондонский офис Elbit и забрызгали там все красной краской. Эта акция ознаменовала запуск Palestine Action.

Последующие акции были направлены уже не только на привлечение внимания, но и на нанесение материального ущерба. Визитной карточкой Palestine Action стали «оккупации» крыш оружейных заводов, причем принадлежащих как Elbit, так и их партнерам (примеры: раз, два, три, четыре, пять, шесть). Во многих случаях это приводило к остановке производства на несколько дней. В августе 2024 года группа активистов ворвалась на завод в Бристоле, протаранив ворота тюремным фургоном, и принялась громить оборудование.

Кроме того, в марте 2024-го активисты Palestine Action залили краской портрет Артура Бальфура, который в 1917 году, будучи министром иностранных дел, публично объявил, что британское правительство поддерживает идею создания еврейского государства в Палестине.

Активисты Palestine Action постоянно повторяли, что «нарушили работу израильской военной машины». Например, они записывали себе в заслугу прекращение партнерства с Elbit рекрутинговой компании iO Associates, хостинг-провайдера Naked Creativity и логистической компании Kuehne+Nagel. Впрочем, об этих «прекращениях партнерства» известно лишь со слов самих активистов — компании на этот счет хранят молчание.

Размеры прямого материального ущерба, понесенного Elbit от действий Palestine Action, неизвестны. Но Elbit — компания стоимостью больше 10 миллиардов долларов и с годовым доходом больше 300 миллионов. Едва ли этот ущерб был для нее значительным. Тем более, что основные производства расположены в Хайфе, в Израиле, а не в Великобритании.

Несколько активистов Palestine Action попали в тюрьму. В августе 2024-го пять человек получили от 12 до 14 месяцев лишения свободы за «оккупацию» крыши оружейного завода в Глазго. 18 человек были арестованы за акцию в Бристоле. Аммори и Барнарда арестовывали в 2023 году по обвинению в проникновении на закрытые объекты, порче имущества и шантаже (так квалифицировали их заявления, что акции Palestine Action будут продолжаться, пока Elbit не закроется). В январе 2024-го присяжные их оправдали.

Барнарда повторно арестовали в 2024 году. Но не за вандализм или хулиганство, как других активистов, а за словесную поддержку ХАМАС после нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. Например, на митинге в Манчестере 8 октября он сказал: «Мы слышим сопротивление, „Потоп Аль-Аксы“ — мы должны превратить этот потоп во всемирное цунами». «Потоп Аль-Аксы» — это название, которое ХАМАС дал своему нападению на Израиль 7 октября. «Сопротивление» — это, в контексте речи Барнарда, очевидно, ХАМАС (его полное название — «Исламское движение сопротивления»). Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

Помимо Аммори и Барнарда, очень немногие активисты Palestine Action известны в лицо и по именам — как правило, из судебных документов. Например, по «брайз-нортонскому делу» под стражей находятся Эми Гардинер-Гибсон, Джони Синк, Дэниэл Джеронимидес-Нори и Льюи Кьярамелло.

Про Гардинер-Гибсон известно, что она до 27 июня 2025 года номинально возглавляла фермерский кооператив The Peasant Evolution, расположенный на экоферме Файвпенни на юго-западе Англии. Синк задерживали в мае 2024 года за перекрытие улицы — она была среди протестующих, которые пытались воспрепятствовать перевозке группы беженцев из Лондона в пункт временного размещения на барже в Дорсете. Джеронимидес-Нори подписал как художник письмо с требованием убрать израильский павильон с Венецианской биеннале 2024 года.

Среди осужденных за «оккупацию» в Глазго в 2024-м — Стюарт Бретертон, Ева Симмонс, Калум Лэйси, Эрика Хайгейт и Сумайя Джаваид. Все они — либо студенты, либо недавние выпускники; все — профессиональные активисты.

После освобождения Бретертон недоумевал: «Я забрался на крышу здания и просидел там полдня — и за это мне дали год тюрьмы?» При этом он же провозглашал: «Можно посадить революционера, но нельзя посадить революцию». В тюрьме Бретертон просидел девять недель, а остальной срок отбывал под домашним арестом. Он вдохновлялся Нельсоном Манделой, который провел в заключении 27 лет — дольше, чем Бретертон прожил на свете.

Palestine Action, запрещенная теперь в Великобритании, успела вдохновить аналогичные организации в других странах, в том числе в США. Проявить себя так ярко, как британский прототип, они пока не успели.

Тамид Айеф