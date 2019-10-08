«Восстание вымирающих»: экоактивисты перекрыли дороги к парламенту в Лондоне и облили кровью статую быка в Нью-Йорке

Протестующие возле статуи «Атакующий бык» на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, 7 октября 2019 года Timothy A. Clary / AFP / Scanpix / LETA

Защитники окружающей среды из экологического движения « » начали 7 октября общемировую акцию протеста, которая будет продолжаться две недели. Активисты планируют блокировать движение примерно в 60 городах мира, как это происходило ранее в апреле в Лондоне. Участники «Восстания вымирающих» требуют от правительств принятия немедленных мер для решения экологических проблем.

В Лондоне участники нынешней акции протеста перекрыли несколько улиц и мостов, ведущих к парламенту и правительству Великобритании. Некоторые демонстранты приковали себя к автомобилям. Полиция задержала порядка 280 человек. По словам представителей «Восстания вымирающих», новые протесты в Лондоне соберут в пять раз больше участников, чем в апреле. Тогда полицейские задержали более одной тысячи демонстрантов.

Акция протеста в Мадриде, 7 октября 2019 года Europa Press / Getty Images Полиция блокирует участников акции протеста на Ламбетском мосту в Лондоне, 7 октября 2019 года Rex Features / Vida Press

Кроме Великобритании, протесты прошли в США, Германии, Испании, Нидерландах, Австрии, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Индии. В Берлине активисты перекрыли крупную дорожную развязку, в Сиднее притворились мертвыми пчелами, в Веллингтоне в Новой Зеландии устроили сидячую забастовку, а в Нью-Йорке облили поддельной кровью статую «Атакующего быка» на Уолл-Стрит.

Участники акции протеста в Амстердаме, 7 октября 2019 года Ana Fernandez / SOPA Images / ZUMA Wire / Scanpix / LETA Протестующие в Сиднее, 7 октября 2019 года Rex Features / Vida Press

В Париже около тысячи протестующих блокировали торговый центр. В ряде городов, например, в Амстердаме и Мадриде активисты разбили палаточные лагеря возле правительственных зданий. Во многих городах полиция задержала десятки и сотни демонстрантов, при этом в Берлине власти решили воздержаться от арестов.

Александр Бакланов