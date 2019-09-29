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У вас дома есть пакет пакетов? А ведро с пластиком? Проверим, насколько экологичный образ жизни вы ведете

Летом 2018 года компания McDonaldʼs заменила в своем ресторане пластиковые трубочки на бумажные. Спустя несколько месяцев посетители подписали петицию и потребовали вернуть пластиковые трубочки назад, потому что из бумажных пить невозможно. Уже в августе 2019 в McDonaldʼs признали, что бумажные трубочки пока не подлежат вторичной переработке. А вы пытаетесь жить экологичней? Чем питаетесь? Мусор разделяете? Давайте проверим, насколько экологичный образ жизни вы ведете.

Мы подготовили этот тест вместе с вместе с «Экологическим союзом».

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