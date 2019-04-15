Защитники природы заблокировали движение в центре Лондона. Фотография

Активисты из движения «Восстание вымирающих» и присоединившиеся к ним днем 15 апреля перегородили движение
на нескольких улицах у наиболее известных достопримечательностей в центре Лондона. В акции, по данным СМИ, участвуют несколько тысяч человек. Некоторые демонстранты пришли с плакатами «У нас нет планеты Б» и «Вымирание — это навсегда». Участники акции требуют от правительства немедленно принять меры по борьбе с глобальным изменением климата. В начале апреля активисты «Восстания вымирающих» устраивали акцию в защиту природы в парламенте Великобритании
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