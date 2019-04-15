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Защитники природы заблокировали движение в центре Лондона. Фотография

Meduza
Активисты из движения «Восстание вымирающих» и присоединившиеся к ним днем 15 апреля <a href="https://www.reuters.com/article/us-britain-protest-climate-change/thousands-of-activists-block-london-roads-to-demand-action-on-climate-change-idUSKCN1RR0ZI" target="_blank">перегородили движение</a> на нескольких улицах у наиболее известных достопримечательностей в центре Лондона. В акции, по данным СМИ, участвуют несколько тысяч человек. Некоторые демонстранты пришли с плакатами «У нас нет планеты Б» и «Вымирание — это навсегда». Участники акции требуют от правительства немедленно принять меры по борьбе с глобальным изменением климата. В начале апреля активисты «Восстания вымирающих» устраивали акцию в защиту природы <a href="https://meduza.io/video/2019/04/02/na-galerke-u-nas-otvlekayuschiy-faktor-na-debaty-po-brekzitu-v-britanskom-parlamente-prishli-polugolye-zaschitniki-prirody" target="_blank">в парламенте Великобритании</a>.
Активисты из движения «Восстание вымирающих» и присоединившиеся к ним днем 15 апреля перегородили движение на нескольких улицах у наиболее известных достопримечательностей в центре Лондона. В акции, по данным СМИ, участвуют несколько тысяч человек. Некоторые демонстранты пришли с плакатами «У нас нет планеты Б» и «Вымирание — это навсегда». Участники акции требуют от правительства немедленно принять меры по борьбе с глобальным изменением климата. В начале апреля активисты «Восстания вымирающих» устраивали акцию в защиту природы в парламенте Великобритании.
Daniel Leal-Olivas / AFP / Scanpix / LETA