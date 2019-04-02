«На галерке у нас отвлекающий фактор». На дебаты по «Брекзиту» в британском парламенте пришли полуголые защитники природы

Активисты из движения «Восстание вымирающих» устроили акцию протеста в британском парламенте. Во время очередных дебатов по «Брекзиту» (как они проходят в парламенте, можно посмотреть тут) на галерку, куда допускают зрителей, пришли 11 активистов, разделись до нижнего белья и развернулись спинами к депутатам. Заседание парламента прерывать не стали, депутаты попытались сделать вид, что ничего необычного не происходит. Активисты задержаны за нарушение общественного порядка.

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