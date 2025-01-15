«Би-би-си» показала фотографии Бэнкси, снятые в конце 1990-х. Лицо художника на них скрыто Его нанимали в молодежный клуб на работу за 50 фунтов стерлингов за урок, а граффити потом закрашивали

«Би-би-си» опубликовала фотографии Бэнкси, которые были сделаны в конце 1990-х годов в одном из молодежных клубов Бристоля. Их предоставил Питер де Бур — сотрудник городского совета, который занимался работой с детьми и молодежью. На снимках лицо художника закрашено — он остается анонимным.

В 1999 году Бэнкси нарисовал мурал, который назвал The Mild Mild West («Мягкий, мягкий Запад»). Он появился в Бристоле на улице Стоукс-крофт, на нем изображен плюшевый медведь, бросающий «коктейль Молотова» в трех полицейских. Эту известнейшую работу Бэнкси считают ответом на полицейские облавы — в то время полиция преследовала тех, кто участвует в рейвах на заброшенных складах вокруг города.

Незадолго до того в молодежном клубе в районе Лоренс-Уэстон искали художника, который смог бы «вдохновить целое поколение» детей. Друг Питера де Бура предложил ему позвать Бэнкси. «У меня был его [Бэнкси] номер телефона, поэтому я позвонил ему и спросил, не хочет ли он приехать и заняться какими-нибудь художественными проектами. Он был очень заинтересован», — рассказал Питер.

По словам де Бура, каждый раз Бэнкси в клубе встречали «десятки восторженных детей». Его работы уже обсуждали в городе, однако «никто не задумывался, кто он такой», когда Бэнкси проводил уроки в клубе.

«Меня тогда поразило, что у него не было никакого эгоизма. Он создавал искусство вместе с детьми, а не для них. Утром они сидели за столом и обсуждали идеи, вечером они начинали вместе работать. Это было не только про Бэнкси, но и про молодых людей. Это определенно была работа 50 на 50», — цитирует «Би-би-си» де Бура.

У него сохранились фотографии совместной работы. Он согласился передать их «Би-би-си» с одним условием: журналисты сохранят анонимность художника. На одном из снимков можно увидеть Бэнкси с баллончиком краски в руках.

За первый урок в молодежном клубе Бэнкси заплатили 50 фунтов стерлингов. Эти деньги в то время покрыли только стоимость краски — но Бэнкси, по мнению де Бура, рисовал с детьми не ради заработка. «Я не думаю, что он когда-либо делал это ради денег. Это показывает, какой он глубокий, добрый и заботливый человек», — добавил он.

Один из созданных в клубе рисунков — коровы, которые смотрят на падающие на них ядерные бомбы. На другом рисунке — роботы в цирке. На снимках, которые получила «Би-би-си», можно также увидеть инопланетян и летающую тарелку.

Работы Бэнкси и детей из бристольского клуба потом просто закрашивали. «Я лично закрасил картину Бэнкси. Я выбросил его трафарет, когда убирался», — рассказал Питер де Бур.