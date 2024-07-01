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«Лодка с мигрантами» на фестивале в Гластонбери. Это — новая работа Бэнкси

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На музыкальном фестивале в Гластонбери 28 июня во время выступления группы Idles в толпе появилась надувная лодка с муляжами мигрантов. Зрители сначала решили, что это часть выступления группы — Idles как раз исполняли песню «Danny Nedelko», которая посвящена мигрантам. Однако музыканты заявили, что они тут ни при чем. Выяснилось, что это новая работа знаменитого Бэнкси. Вероятно, считает The Guardian, художник так выразил свое отношение к миграционной политике британских властей. Миграция — главная тема фестиваля в Гластонбери в этом году, а Бэнкси ранее неоднократно так или иначе участвовал в этом мероприятии, как создавая костюмы для участников, так и устраивая перформансы.
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