Анонимный уличный художник Бэнкси за три дня опубликовал в инстаграме фотографии трех новых работ, которые он нарисовал в Лондоне. На всех изображены дикие животные в городской среде.

Снимок первой работы был опубликован 5 августа. Силуэт горного козла появился на стене одного из зданий около моста Кью в районе Ричмонд на юго-западе Лондона. Козел стоит на узком выступе, с которого сыплются камни. При этом на фотографии камера наружного наблюдения, висящая на той же стене, направлена на козла. Предполагается, что художник специально ее развернул.

На следующий день Бэнкси выложил снимок с силуэтами двух слонов на стене дома по улице Эдит Террас в Челси. Животные будто бы выглядывают из соседних окон, которые, судя по всему, замурованы, смотрят друг на друга и тянутся друг к другу хоботами.

7 августа художник показал третью работу с дикими животными. Три обезьяны «висят» на железнодорожном мосту в районе улицы Брик-лейн в восточной части Лондона.

Бэнкси никак не назвал свои работы и не прокомментировал ни одну из них.

Как сообщала «Медуза» после появления первой работы, поклонники художника и жители Лондона начали интерпретировать ее каждый по-своему. Одни считали смысл арт-объекта с козлом прямолинейным — люди настолько испортили окружающую среду, что животным некуда податься. Другие предположили, что изображение козла на обрыве на самом деле символизирует человечество, которое находится «на грани вымирания». Третьи обратили внимание на направленную на козла камеру. По их мнению, она намекает на то, что в современном мире невозможно найти уединение.

Создатель сериала «Би-би-си» «История Бэнкси» Джеймс Пик считает, что художник начал целую «кампанию» с новыми рисунками. «Все большее количество животных, разные части Лондона. Где он появится в следующий раз? Никто не знает. Это очень интересно, если вы поклонник Бэнкси, и просто замечательно для Лондона в августе», — отметил Пик.

Журналист назвал третью работу Бэнкси с обезьянами «блестяще выполненной». «Я не знаю, что они означают, но знаю, что теперь все вокруг говорят о них», — добавил он. В «Би-би-си» предполагают, что три обезьяны — это отсылка к устойчивой композиции из японской культуры, где три обезьяньих фигуры закрывают лапами глаза, уши и рот. По одной из версий, они символизируют идею недеяния зла и защиты от него. Однако на рисунке Бэнкси обезьяны не закрывают глаза, уши и рот.

Как пишет The Guardian, в интернете серию уже назвали «Лондонским зоопарком» и начали выдвигать различные версии о том, что она может означать. Так, среди поклонников Бэнкси распространяется идея, что художник сравнивает с дикими животными из зоопарка ультраправых, которые участвовали в погромах, охвативших Великобританию после того, как 17-летний подросток напал на танцевальную студию под Ливерпулем и убил трех детей.

Бэнкси часто использует изображение обезьян в своих работах, отмечает The Guardian. Например, художник несколько раз изображал знаменитостей с мордами обезьян: к 50-летию восшествия на престол Елизаветы II он создал портрет королевы с мордой шимпанзе, а в другой работе спародировал фотографию с беременной Деми Мур с обложки журнала Vanity Fair, изобразив актрису с мордой обезьяны. Кроме того, сам анонимный художник появлялся на публике в маске с мордой обезьяны.

Что известно о Бэнкси

Его зовут Робби «Би-би-си» опубликовала не издававшееся интервью Бэнкси 2003 года. В нем художник, который десятилетиями скрывает личность, назвал свое имя

Что известно о Бэнкси

Его зовут Робби «Би-би-си» опубликовала не издававшееся интервью Бэнкси 2003 года. В нем художник, который десятилетиями скрывает личность, назвал свое имя