Бэнкси нарисовал на стене в Лондоне горного козла. Поклонники гадают, что это значит

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Анонимный уличный художник Бэнкси опубликовал в своем инстаграме фото нового арт-объекта. Он появился 5 августа на одном из зданий около моста Кью в районе Ричмонд на юго-западе Лондона.

Бэнкси нанес на стену трафарет горного козла — он стоит на узком выступе, с которого сыплются камни. Для снимка художник направил на козла камеру наружного наблюдения, висящую рядом на стене.

В инстаграме Бэнкси нет никаких пояснений к новой работе, поэтому местные жители начали интерпретировать ее каждый по-своему, пишет «Би-би-си».

Одни считают смысл арт-объекта прямолинейным — люди настолько испортили окружающую среду, что животным уже некуда податься.

Другие предположили, что изображение козла на обрыве на самом деле символизирует человеческую расу, которая находится «на грани вымирания». «Больше некуда идти. Мы просто ждем падения», — прокомментировал один из пользователей инстаграма.

Третьи обращают внимание на направленную на животное камеру — по их мнению, она намекает на то, что в современном мире невозможно найти уединение даже в самых отдаленных местах.

А вот как выглядела предыдущая работа художника

Новая работа Бэнкси в Лондоне — художник подрисовал листву подпиленному дереву

А вот как выглядела предыдущая работа художника

Новая работа Бэнкси в Лондоне — художник подрисовал листву подпиленному дереву