Новый арт-объект авторства анонимного уличного художника Бэнкси появился 17 марта на севере Лондона в районе парка Финсбери.

На стене здания, перед которым стоит подпиленное дерево, был изображен зеленый фон, напоминающий листву. Рядом с ним нарисован человек, держащий шланг для подачи краски под давлением.

18 марта Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав ее фото в своем инстаграме. Художник никак ее не комментировал.

Создатель сериала Би-би-си «История Бэнкси» Джеймс Пик заявил о картине художника следующее: «Сейчас весна, и это дерево должно распускать листья, но Бэнкси, должно быть, проезжал мимо на велосипеде и подумал, как убого оно выглядит».