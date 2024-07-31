В английском Саутпорте произошли погромы после убийства детей в танцевальном клубе. Ранены десятки полицейских

Как минимум 39 полицейских получили ранения в результате беспорядков в городе Саутпорт на северо-западе Англии, пишет «Би-би-си».

Погромы начались вскоре после траурной церемонии по погибшим в результате нападения на детский танцевальный клуб Hope of Hart. Туда в понедельник 29 июля ворвался преступник с ножом, убив троих детей. Нападавшего задержали. Это 17-летний юноша из соседнего города Бэнкс. О его мотивах неизвестно.

По сведениям полиции, траурную церемонию в Саутпорте использовали националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League) как повод, чтобы собраться и напасть на местную мечеть. Участники акции кидали в здание кирпичи, поджигали близлежащие автомобили и мусорные баки.

27 сотрудников полиции, пытавшихся помешать погромам, доставлены в больницы. У девяти из них серьезные травмы — переломы, порезы и контузии. Также пострадали три полицейские собаки.