Анонимный уличный художник Бэнкси опубликовал в своем инстаграме фото своей новой работы. Он нарисовал на стене светящий маяк. На тротуаре перед ним художник изобразил тень — она идет от столбика, стоящего на краю дороги и превращается в маяк. Изображение маяка сопровождает надпись «I want to be what you saw in me» («Я хочу быть тем, что вы видите во мне»).

Пост в инстаграме Бэнкси не стал сопровождать ни текстом, ни геотегом. В комментариях к посту самой популярной версией местонахождения новой работы стал французский Марсель.

Предыдущий раз фото новой работы Бэнкси появлялось в инстаграме художника в декабре 2024 года. Тогда Бэнкси показал рисунок мадонны с младенцем, с отверстием в груди, похожим на след от пули. Читатели инстаграма художника увидели в этой работе поддержку палестинцев.

«Би-би-си» показала фотографии Бэнкси, снятые в конце 1990-х. Лицо художника на них скрыто Его нанимали в молодежный клуб на работу за 50 фунтов стерлингов за урок, а граффити потом закрашивали

