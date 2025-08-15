«Украине и Аляске никогда снова не быть российскими» Сотни людей в Анкоридже вышли на акцию в поддержку Киева перед переговорами Трампа и Путина
В Анкоридже на Аляске 15 августа должна состояться встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главная тема саммита — Украина, но президента Владимира Зеленского на переговорах не будет. В преддверии встречи Трампа и Путина в Анкоридже прошли акции в поддержку Украины. Глава общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству «Укрінформ», что Путин «является военным преступником, и ему нет места на американской земле». «Мы не поддерживаем, когда авторитарных диктаторов приглашают в наш штат», — подчеркнула она. На акцию протеста 14 августа, по оценкам Stand UP Alaska, пришли около тысячи человек. В день переговоров Stand UP Alaska планирует провести еще одну акцию — развернуть в Анкоридже огромный флаг Украины. «Медуза» публикует фотографии с акции в поддержку Украины в Анкоридже.