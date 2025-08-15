Перейти к материалам
Акция в поддержку Украины в Анкоридже, штат Аляска. 14 августа 2025 года
«Украине и Аляске никогда снова не быть российскими» Сотни людей в Анкоридже вышли на акцию в поддержку Киева перед переговорами Трампа и Путина

Drew Angerer / AFP / Scanpix / LETA

В Анкоридже на Аляске 15 августа должна состояться встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главная тема саммита — Украина, но президента Владимира Зеленского на переговорах не будет. В преддверии встречи Трампа и Путина в Анкоридже прошли акции в поддержку Украины. Глава общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству «Укрінформ», что Путин «является военным преступником, и ему нет места на американской земле». «Мы не поддерживаем, когда авторитарных диктаторов приглашают в наш штат», — подчеркнула она. На акцию протеста 14 августа, по оценкам Stand UP Alaska, пришли около тысячи человек. В день переговоров Stand UP Alaska планирует провести еще одну акцию — развернуть в Анкоридже огромный флаг Украины. «Медуза» публикует фотографии с акции в поддержку Украины в Анкоридже.

Участник акции с плакатом «Аляска солидарна с Украиной»
Nathaniel Wilder / Reuters / Scanpix / LETA
Плакат «Путина — под арест». Международный уголовный суд (МУС) в 2023 году выдал ордер на арест президента РФ. США не являются участниками МУС и не признают юрисдикцию этого суда.
Jeenah Moon / Reuters / Scanpix / LETA
Надпись на плакате — «Украине и Аляске никогда снова не быть российскими». Что означает выбор Аляски местом проведения саммита, объяснял на «Медузе» историк Алексей Уваров
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Надпись на плакате: «Аляска НЕ для продажи, обмена или торговли»
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Участник акции со значком с портретом Трампа и надписью «Агент КГБ, а не король», отсылающей к конспирологическим теориям о связи президента США с советскими спецслужбами
/Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA
Nathaniel Wilder / Reuters / Scanpix / LETA
Постер на одной из улиц Анкориджа, на котором Путина называют военным преступником
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Постер с надписью «Путин не остановится на Украине» и фотографией рекламного щита «Аляска — наша», сделанной, как сообщается, в Красноярске в июле 2022 года
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Jeenah Moon / Reuters / Scanpix / LETA
Журналисты у въезда на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где будет проходить саммит
Al Drago / Bloomberg / Getty Images

