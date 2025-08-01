Путин еще в 1994 году говорил, что восток Украины и север Казахстана «всегда были частью российского государства» Германия рассекретила служебную записку с его словами

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МИД Германии рассекретил документ, который свидетельствует о том, что Владимир Путин широко трактовал понятие российской территории еще в 1994 году — задолго до того, как произнес знаменитую фразу о том, что что , и оккупировал пятую часть Украины. Судя по его заявлению 1994-го, он считает российскими не только Крым и восточную Украину, но и северный Казахстан.

В 1994 году Владимир Путин намекнул генеральному консулу Германии в Санкт-Петербурге, что считает Крым, восток Украины и север Казахстана частями России. Служебная записка консула опубликована в новом томе с документами немецкого МИДа за 1994 год. С книгой ознакомился журнал Der Spiegel.

Согласно служебной записке, 14 января 1994 года Путин немецкому генконсулу, что «Крым, восточная Украина и северный Казахстан — как минимум эти территории — никогда не были для России зарубежными, они всегда были частью российского государства», и что «ни одному русскому невозможно объяснить, что теперь это зарубежье». Речь якобы идет о некоем национальном чувстве, которое немцам может быть трудно понять, добавил Путин. Он говорил об этом уже не в первый раз, подчеркнул в своей записке генконсул.

Если, продолжил Путин, экономическое и социальное положение русских в Украине и Казахстане удовлетворительно, то «проблем нет». Но, по его оценке на тот момент, это было не так — и это привлекало людей к таким правым популистам, как Владимир Жириновский. Путин добавил, что Западу не стоит называть «русским империализмом» то, что на самом деле является «оправданным отстаиванием российских интересов».

Генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге в 1991-1995 годах был дипломат Эберхард фон Путткамер, который умер шесть лет назад. Владимир Путин в январе 1994 года был заместителем мэра Санкт-Петербурга и главой городского комитета по внешним связям.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и Владимир Путин, 1994 год Dmitry Lovetsky / AP / Scanpix / LETA

Анатолий Собчак — тогдашний руководитель Путина, которого Путин позже назовет учителем и другом, — в 1992 году говорил, что после распада СССР его должны были вернуться к досоветским границам, «а остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения». Собчак называл «нелепостью» то, что Крым остался украинским, и утверждал, что Украине нужно помешать создать свою армию, иначе она «обязательно пустит ее в ход».

Путин ссылался на позицию Собчака в своей программной статье 2021 года «Об историческом единстве русских и украинцев». Также он заявлял, что «Крым всегда был нашим» и что «современная Украина была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией» в лице Владимира Ленина.

Казахстан, по мнению Путина, создал первый постсоветский руководитель страны Нурсултан Назарбаев. «Он совершил уникальную вещь. Он создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности», — говорил президент России в 2014 году.

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В 2020-м президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву пришлось отвечать на слова депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза». «Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию», — говорил Токаев.