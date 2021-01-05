Касым-Жомарт Токаев ответил депутату Госдумы, назвавшему территорию Казахстана «подарком от России»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью, в которой заявил, что «никто извне» казахам территорию страны не отдавал. Статья опубликована в государственной газете «Егемен Казахстан» («Суверенный Казахстан»).

Наша священная земля, унаследованная от наших предков, — наше главное богатство. Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках. <…> Историю должны изучать историки, а не политики.

Токаев также призвал «публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранцев, которые ставят под сомнение нашу территориальную целостность и критикуют добрососедские отношения».

В декабре председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил в эфире «Первого канала», что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за слов Никонова. Глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди назвал заявление депутата «бредом сивой кобылы».

Позднее высказывания Никонова поддержал его однопартиец из «Единой России», депутат Госдумы Евгений Федоров.