В МИД Казахстана вызвали российского представителя из-за слов депутата Госдумы в эфире «Первого канала». Он назвал территорию Казахстана «подарком от России»

МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Комарова из-за слов председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о том, что большая часть территории страны фактически была подарена казахам Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство передало российскому дипломату ноту, в которой выражалось недоумение такими публичными высказываниями со стороны официального лица. В МИДе подчеркнули, что «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям».

Высказывание, которое вызвало реакцию казахстанского МИДа, было сделано Никоновым в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

«Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза», — заявил Никонов.

Участники эфиров политических ток-шоу на федеральных телеканалах регулярно рассуждают о том, что бывшие советские республики должны быть благодарны России за свои территории или вложенные в них во времена СССР ресурсы. Чаще всего подобные оценки касаются Украины. Обычно такие высказывания остаются незамеченными на официальном уровне.