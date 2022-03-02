Путин заявил, что современную Украину создали большевики. Песков уточнил, что к другим республикам бывшего СССР эти слова не относятся

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Слова президента России Владимира Путина о том, как формировались границы современной Украины, не относятся к другим республикам бывшего СССР, в частности, к Казахстану. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Не, не относится», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он допустил, что «в ходе каких-то следующих пресс-конференций, общения с прессой» Путин пояснит свои высказывания.

21 февраля, выступая с телеобращением о признании независимости ДНР и ЛНР, Владимир Путин заявил, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией». По мнению Путина, Украину «и в наши дни можно с полным основанием назвать „Украина имени Владимира Ильича Ленина“, он ее автор и архитектор».

Что еще тогда сказал Путин

Путин обратился к россиянам. Он объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР Президент говорил около часа. Пересказываем его речь в одном абзаце

Что еще тогда сказал Путин

Путин обратился к россиянам. Он объяснил, почему Россия признала ДНР и ЛНР Президент говорил около часа. Пересказываем его речь в одном абзаце

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