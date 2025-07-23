«Люди ждали включения в состав России, а по итогу ситуация хуже, чем была до СВО» В Донбассе уже три года не хватает воды. Теперь местные жители жалуются Путину на «гуманитарную и экологическую катастрофу»

Поселок Нижняя Крынка в аннексированной ДНР, 22 июля 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе, эти регионы оказались отрезаны от важных источников водоснабжения и столкнулись с дефицитом воды для людей и предприятий. С началом полномасштабной войны кризис только усугубился. Донецк уже три года живет в условиях нехватки воды — проблему не решил даже новый канал, построенный под руководством бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного позднее за взятку. Воду дают по графику, она грязная и даже в часы подачи не доходит до верхних этажей. На прошлой неделе власти аннексированной ДНР заявили, что график подачи воды изменится — так, в Донецке ее будут включать раз в три дня вместо двух. Это вызвало многочисленные жалобы со стороны местных жителей, которые транслируют Z-блогеры. И те, и другие ругают донбасских чиновников за коррупцию и бездействие. Глава ДНР Денис Пушилин открыто говорит, что «водный кризис» полностью разрешится только после того, как Россия захватит Славянск.

В ДНР ужесточили график подачи воды. Местные жители жалуются Путину

22 июля сразу два провоенных телеграм-канала, «Военкор Котенок» (360 тысяч подписчиков) и «Синяя Z Борода» (114 тысяч подписчиков) опубликовали открытое письмо к Владимиру Путину от жителей аннексированной Донецкой области Украины. Авторы письма жалуются на то, что в Донецке и во всем регионе уже несколько лет наблюдаются проблемы с водоснабжением, которые переросли в «гуманитарную и экологическую катастрофу».

Стабильного водоснабжения в Донецке нет с 2022 года, говорится в письме. На протяжении последнего года воду давали раз в двое суток, но теперь будут давать раз в трое суток. Даже при таком графике вода, когда она подается, не доходит до верхних этажей, и жильцы вынуждены носить ее ведрами из подвалов. Другие варианты — ждать подвоза бочек с водой или собирать дождевую воду.

Плату за воду взимают как за питьевую, хотя она мутная и грязная, и ее невозможно использовать для приготовления пищи или личной гигиены, заявляют авторы письма. По их словам, жители Донецка покупают бутилированную питьевую воду по пять рублей за литр — вдвое дороже, чем в Мариуполе и Ростове-на-Дону.

«На этом фоне в городе продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу. Все это выглядит как насмешка над людьми, которые живут без воды и борются за выживание каждый день», — подчеркивают авторы открытого письма. Они требуют наладить водоснабжение, снизить тарифы на воду и наказать чиновников, из-за которых возник «водный кризис».

Обращение к Путину полностью «Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам от имени жителей города Донецка и всей Донецкой Народной Республики с отчаянной просьбой вмешаться в ситуацию, которая переросла рамки коммунального вопроса и превратилась в гуманитарную и экологическую катастрофу. С 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение. Воду подают по графику: на протяжении последнего года она поступала раз в двое суток, но с конца июля 2025 года власти намерены перевести нас на ещё более жёсткий режим — подачу воды раз в трое суток. В условиях изнуряющей жары и отсутствия альтернатив — это критично и недопустимо. Качество подаваемой воды — отвратительное: мутная, с грязным осадком, она портит сантехнику и трубы, её невозможно использовать для приготовления пищи или личной гигиены. Но оплачивается она как питьевая. При этом даже при текущем графике вода не доходит до верхних этажей, особенно в старом жилом фонде. Люди вынуждены носить воду в ведрах из подвалов. Старики, семьи с детьми, инвалиды — все страдают, и страдают годами. Водовод из Дона, построенный как „спасение“, работает неэффективно: он обеспечивает лишь 6% от потребностей города. При его строительстве были допущены многочисленные нарушения, он постоянно порывается. Ситуацию усугубляет экономический абсурд. Цена питьевой воды в автоматах и магазинах в Донецке — 5 рублей за литр, что вдвое выше, чем в соседних городах: в Мариуполе и Ростове — по 2,5 рубля. Это при том, что у нас нет иного выбора, кроме как покупать воду. Более того, тарифы на воду в квартирах не просто завышены, но и несправедливы с учётом её ужасного качества. Особое возмущение вызывает норматив потребления, установленный для населения — 330 литров на человека в сутки. При этом официальный график подачи воды — с 17:00 до 21:00, то есть всего 4 часа в день. Каким образом человек должен набрать 330 литров за 4 часа — не объясняет никто. Это не просто нелепо — это издевательство. На этом фоне в городе продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу — всё это выглядит как насмешка над людьми, которые живут без воды и борются за выживание каждый день. Более того, Донецкий металлургический завод официально объявил о планах увеличить выпуск стали до 50 000 тонн в месяц уже в текущем году. Это потребует дополнительных объёмов воды — десятки тысяч кубометров ежемесячно, в то время как жителям её не хватает даже для самых элементарных бытовых нужд. Строительство новых домов, которое активно ведётся в республике, также потребует значительного водоснабжения. Но брать воду неоткуда — это означает, что её будут ещё больше забирать у населения. Мы, жители Донецка и ДНР, требуем: Взять ситуацию с водоснабжением региона под Ваш личный контроль;

Провести расследование действий и бездействия местных властей;

Наказать не только коррупционеров, но и всех должностных лиц, допустивших замалчивание надвигающейся катастрофы;

Поручить ответственным лицам ввести режим ЧС и немедленно организовать резервные источники снабжения;

Поручить ответственным лицам разработать и реализовать программу модернизации всей системы водоснабжения, включая вторую ветку водовода, поскольку первая не справляется и построена с нарушениями;

Обязать ответственных лиц пересмотреть тарифную политику и нормативы — в сторону адекватности, прозрачности и справедливости; Уважаемый Владимир Владимирович, здесь живут люди — граждане Российской Федерации. Мы не просто просим — мы кричим. Нас лишили самого базового — права на доступ к воде, и мы надеемся, что Вы услышите нас. С уважением и надеждой на Ваше участие, Жители Донецка и Донецкой Народной Республики!»

«Военкор» Юрий Котенок, автор одноименного телеграм-канала, назвал ситуацию «полным беспределом» и «невообразимым скотством». «Люди восемь лет ждали включения в состав России, терпели украинские бомбежки, а по итогу ситуация хуже, чем была до », — подчеркнул он.

Решить проблему с водоснабжением поручили замминистра обороны России Тимуру Иванову. Он потом сел за взятку

Проблемы с водоснабжением для жителей юга и востока Украины начались еще в 2014 году. Когда Россия захватила Крым, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который снабжал полуостров водой; он снова был заполнен после полномасштабного российского вторжения в 2022-м, но в 2023-м перестал функционировать из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

Самопровозглашенные республики на востоке Украины, как и Крым, столкнулись с нехваткой воды, но в ЛНР ее ощутили еще в 2014-м, а в ДНР лишь в 2022-м. Пророссийское издание «Украина.ру» утверждает, что до начала полномасштабной войны Киев не вводил «водную блокаду» для ДНР, чтобы не нарушать водоснабжение Мариуполя и Волновахи, тогда еще не захваченных Россией.

Однако после начала войны инфраструктура канала «Северский Донец — Донбасс» — это главный источник водоснабжения Донецкой области — осталась под контролем Украины. Канал обмелел. ДНР погрузилась в «водный кризис»: к ноябрю 2022 года поступление воды в водопроводные сети упало на 80% от показателей начала года, писала «Украина.ру».

В 2023 году Россия за четыре месяца построила водовод «Дон — Донбасс», который заполнял обмелевшее русло канала «Северский Донец — Донбасс» водой из Дона. Стройку курировал замминистра обороны Тимур Иванов, которого спустя два года осудили по делу о взятке. Незадолго до приговора на Иванова завели второе дело; он якобы получил 152 миллиона рублей от главы компании-застройщика «Олимпситистрой». Эта компания участвовала в строительстве канала «Дон — Донбасс».

Образ жизни Тимура Иванова Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе

Еще на этапе строительства звучали предупреждения о том, что «Дон — Донбасс» не покроет потребность региона в воде. «Тот водовод, что они сейчас запустили с Дона, — это, фигурально выражаясь, чайная ложка в большой тарелке борща. Это не спасет ситуацию, только чуть улучшит для отдельных городов», — говорил украинской службе «Радио Свобода» в мае 2023 года один из бывших руководителей предприятия «Вода Донбасса».

Глава ДНР Денис Пушилин не скрывал, что «Дон — Донбасс» — это временное решение. По данным «Воды Донбасса», он покрывает потребность региона в пресной воде максимум на 45%.

«Трагедия длиной в 10 лет». Так кризис в Донецке называет бывший лидер движения за отделение Донбасса от Украины

Открытое письмо жителей ДНР к Владимиру Путину распространилось после того, как на прошлой неделе в аннексированной республике ужесточили график подачи воды, сославшись на обмеление водохранилищ. В Мариуполе воду дают раз в два дня, в Донецке и Макеевке — раз в три дня, в Енакиево раз в четыре дня, а в селах раз в шесть дней или даже реже. И это на бумаге, в реальности ситуация еще хуже, потому что графики часто не соблюдаются.

«Я живу в центре города, за последние восемь суток вода была четыре часа „по ниточке“ оранжевого цвета. Для использования она непригодна. Еще нам поставили бочки — 17 штук на весь город. На такой жаре вода в них зеленого цвета. Много ли ее наносишь на четвертый этаж, при том, что лифта нет. Даже чтобы смыть унитаз, люди вынуждены покупать воду по четыре рубля за литр, обидно», — заявила изданию «Точка» жительница Енакиево по имени Ольга.

«Даже когда вода подается, она не доходит на верхние этажи. У нас на третий только еле выжала вчера, выше и не капнула. До этого дважды пропустили подачу из-за ремонтов. У нас за лето по факту раза три вода качалась, когда дожди были. Бочек нет на улицах, подвоза нет регулярного», — рассказал «Точке» житель города Тореза Иван.

В Донецке люди начали класть в унитазы «кулечки», чтобы лишний раз не тратить воду на смыв, рассказал в телеграме Олег Царев — бывший депутат Верховной рады Украины, который в 2014-м стал одним из лидеров движения за отделение Донбасса от Украины. «Донецк в моей памяти — город роз. Образцовый город. Так было всегда, но не сейчас. Трагедия длиной в 10 лет…» — посетовал Царев.

Дефицит воды сказывается и на промышленности. На Зуевской ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией как минимум треть ДНР, упал уровень воды в пруду для охлаждения оборудования, что может привести к остановке станции — а за ней и многих предприятий. Птицефабрике в селе Розовка уже сократили объем подачи воды на две трети, что привело к гибели птиц.

Чиновников Донбасса обвиняют в коррупции и бездействии. Те предлагают жителям дождаться захвата Славянска

Пропагандистка Анастасия Кашеварова сообщает, что проблемы с водой налюдаются не только в ДНР, но и в ЛНР — и что подход администраций обеих республик к ним «какой-то аморфный».

«Водоканалы ни починкой особо не занимаются, ни подвозом воды. [Только] подняли тарифы за воду, которой нет. А если и бывает, то ржавая. <…> Главы ДНР и ЛНР — сформируйте штаб по водоснабжению, обратитесь в федеральное правительство, соберите специалистов, заморозьте тарифы на ЖКХ и на цены в магазинах. Черт-те что творится, за своих людей, которые и так столько пережили, нужно заступаться, а не бросать все на самотек», — призвала Кашеварова.

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал принять меры, в частности, снизить цены на разливную питьевую воду. При этом он еще с 2022 года открыто говорит, что полностью проблема с водоснабжением в республике будет решена только тогда, когда российская армия захватит город Славянск, где расположена ключевая инфраструктура канала «Северский Донец — Донбасс».