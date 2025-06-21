ТАСС и РИА Новости: на бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова завели еще одно дело о получении взятки

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на материалы дела и источник РИА Новости, близкий к следствию.

По данным ТАСС, дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) возбудили в конце мая 2025 года.

Следствие утверждает, что Иванов получил взятку в размере 152 миллионов рублей от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина.

Тимура Иванова задержали и отправили в СИЗО в апреле 2024 года. Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — на 1,2 миллиарда рублей. Следствие утверждает, что Иванов, курируя вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, «вступил в сговор с третьими лицами» для получения взяток «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны». Иванов вину отрицает.

По делу также проходят бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

В октябре Тимуру Иванову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупной растраты. Следствие считает, что Иванов причастен к растрате более 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и трех миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».