Бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение в двух эпизодах особо крупной растраты. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, обвинение касается событий 2015 года. Следствие считает, что Иванов причастен к растрате более 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и трех миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».

Иванов вину не признает. Адвокат назвал новые обвинения «беспочвенными и голословными».

Мусаев уточнил, что расследование дела о растрате уже завершено. «Мы узнали о существовании этого дела 2 октября, когда Тимуру Иванову было предъявлено обвинение, а уже сегодня защите сообщили, что следственные действия по уголовному делу окончены. Итого два с половиной рабочих дня на защиту от сложносочиненного обвинения о событиях почти десятилетней давности», — сказал адвокат.

Он добавил, что расследование дела о получении взятки продолжается.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Иванову вменяется организация растраты средств банка «Интеркоммерц» на сумму более трех миллиардов рублей путем перечисления на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

По данным ТАСС, уголовное дело о растрате было возбуждено в 2016 году. В рамках дела в ноябре 2018 года был арестован бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Позднее дело прекратили, но в апреле 2024 года в отношении Филатова дело возбудили вновь, его задержали. По делу также проходит гражданин Германии Феликс Нойберг и два топ-менеджера «Интеркоммерца». Все они объявлены в розыск.

Тимура Иванова задержали и отправил в СИЗО в апреле 2024 года. Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — на 1,2 миллиарда рублей. Следствие утверждает, что Иванов, курируя вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, «вступил в сговор с третьими лицами» для получения взяток «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».

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