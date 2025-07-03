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2 июля жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло вердикт по уголовному делу рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Его признали виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией, но оправдали по обвинениям в секс-торговле и участии в преступном сообществе. Комбсу грозит до 20 лет тюрьмы, но даже несмотря на это, вердикт присяжных был воспринят как победа музыканта и его адвокатов.

Как развивался скандал вокруг Пи Дидди

Юридические проблемы у одного из самых влиятельных деятелей американской рэп-индустии начались осенью 2023 года. Тогда бывшая партнерша Дидди, певица Кассандра Вентура, подала гражданский иск, в котором заявила, что рэпер избивал ее, насиловал и принуждал к сексу с другими мужчинами. Иск был урегулирован в течение суток; Вентура получила 20 миллионов долларов и отказалась от претензий. Но следом на Дидди посыпались десятки исков от других женщин и мужчин, которые обвиняли его в сексуализированном насилии, отмывании денег от продажи наркотиков и других преступлениях.

Истцы рассказывали о Дидди с наркотиками и сексом, которые длились порой по несколько дней. Участниц и участников таких вечеринок могли накачивать наркотиками, насиловать или заставлять заниматься сексом с людьми из эскорта. В гостях у Дидди бывали многие знаменитости (например, Бейонсе, Джей Зи, Эштон Кутчер), из-за чего публика стала обвинять их в том, что они все знали.

Весной 2024 года полиция провела обыски в особняках Дидди в Майами и Лос-Анджелесе. В одном из них обнаружили запасы лубрикантов: около 200 бутылок детского масла и около 900 бутылок смазки — что вызвало большой резонанс в интернете. Ходили слухи, что из-за обысков Дидди улетел из США. Но обвинения против него тогда не выдвигали, поэтому он вернулся. Музыкант был заключен под стражу осенью 2024 года и с тех пор остается под арестом.

Как проходил суд

Судебный процесс начался в мае 2025 года и продолжался восемь недель. У обвинения было две основных свидетельницы. Первая — Кассандра Вентура. Она подробно описала, как в 19-летнем возрасте подписала контракт с лейблом Дидди; как у них с рэпером начался роман; как он избивал ее; как заставлял участвовать в вечеринках, на которых она должна была заниматься сексом с мужчинами из эскорта у него на глазах; как она страдала от этого, но подчинялась, потому что не хотела разочаровывать Дидди и боялась его.

На вопрос, почему она согласилась на компенсацию от Комбса, а потом решила дать показания против него, Вентура сказала: «Я больше не могу это выносить. Я не могу выносить стыд, вину и то, что он обращался с людьми, словно они были расходным материалом. Что правильно, то правильно, что неправильно, то неправильно. Я пришла сюда, чтобы поступить правильно».

Одним из главных доказательств обвинения стало видео с камер наблюдения лос-анджелесского отеля, на котором снято, как Комбс избивал Вентуру. В суде выступил охранник отеля: он признался, что передал рэперу копию этой записи за 100 тысяч долларов. Кроме того, в суде выступали люди из команды Дидди; один из них рассказал, что принимал вместе с ним наркотики; другой — что видел, как он бил Вентуру; третья — что босс подвергал насилию ее саму. Показания против Дидди дали и мужчины из эскорта, которых он приглашал, и рэпер Кид Кади, который считает, что Дидди взорвал его машину из-за ревности к Вентуре.

Второй ключевой свидетельницей обвинения стала еще одна бывшая партнерша Дидди, выступавшая под псевдонимом «Джейн». Она встречалась с Комбсом с 2021 года и вплоть до его ареста в 2024-м. Свидетельница рассказала, что она не только испытывала к рэперу сильные чувства, но и ощущала себя финансово зависимой от него, поэтому, когда он втянул ее в секс-вечеринки, она не видела для себя возможности отказаться. По ее словам, она была ошеломлена, когда прочитала текст иска Вентуры к Комбсу: «Меня затошнило из-за того, что [в иске] на трех страницах, слово в слово, был описан мой опыт и мои страдания».

Шон Комбс (справа) рядом со своими адвокатами, 2 июля 2025 года Jane Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

Какую стратегию избрали обвинение и защита

Сторона обвинения настаивала, что действия Пи Дидди в отношениях с Кассандрой Вентурой и «Джейн» подпадают под обвинения о торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации, а также перевозке людей для занятия проституцией. Но кроме этого Дидди обвинялся в участии в преступном сообществе: обвинение пыталось доказать, что он вступил в сговор с членами своей команды, чтобы они помогали ему организовывать секс-вечеринки, следили за его партнершами и запугивали их, если те проявляли строптивость.

Адвокаты Дидди не вызывали в суд свидетелей защиты. Подсудимый тоже не давал показаний. Таким образом, его команда юристов (всего их было девять) опиралась лишь на собственные силы. Главный адвокат Марк Агнифило избрал рискованную стратегию: он представил присяжным своего клиента как испорченного человека, который вел образ жизни свингера, злоупотреблял наркотиками и избивал своих подруг, но, настаивал Агнифило, все-таки не был секс-торговцем или главарем преступной группы. Адвокат также пытался доказать, что свидетельницы обвинения участвовали в секс-вечеринках добровольно, зачитывая присяжным их романтическую переписку с рэпером.

Почему Дидди оправдали по самым серьезным обвинениям

В США вердикт по уголовному делу требует согласия всех 12 членов жюри присяжных. Мотивировка присяжных в деле Дидди неизвестна, поэтому можно лишь строить догадки об их мотивах.

Присяжные признали рэпера виновным в перевозке людей для занятия проституцией. Каждый из двух пунктов обвинения касался Кассандры Вентуры или «Джейн», а также мужчин, которые получали деньги за секс с ними (иногда этих мужчин находили сами пострадавшие женщины — и они же им платили). CNN называет эти обвинения самыми прямолинейными и отмечает, что их было легче всего доказать: прокурорам достаточно было подтвердить показания пострадавших о том, что они пересекали границы штатов для участия в секс-вечеринках. Они сделали это с помощью данных о перелетах, банковских транзакциях и бронировании отелей, где проходили вечеринки.

Чтобы доказать факт торговли людьми в целях сексуализированной эксплуатации, стороне обвинения нужно было представить подтверждения того, что Комбс заставлял своих партнерш участвовать в сексуальных актах ради денег с помощью силы, обмана или принуждения. Доказательств насилия со стороны рэпера было немало, главное из них — видео с избиением Вентуры в отеле. Защита Комбса и не отрицала насилие с его стороны, но на протяжении всего процесса утверждала, что насилие не равно секс-торговле. Вердикт присяжных говорит о том, что прокурорам не удалось убедительно опровергнуть позицию защиты, пишет CNN.

Обвинение в том, что Дидди создал преступное сообщество, которое помогало принуждать его партнерш к сексуальным практикам против их желания, было основано на так называемом и изначально считалось самым труднодоказуемым. Чтобы добиться признания Дидди виновным, прокурорам надо было доказать, что у него был как минимум один сообщник, и они вместе совершили не меньше двух преступлений за 10 лет, заявил BBC News адвокат и бывший федеральный прокурор Роберт Минц.

В делах по закону RICO на скамье подсудимых обычно сидят несколько человек — ведь речь о преступном сообществе. Однако Дидди был единственным подсудимым. Кроме того, его ближайшие помощники, которых прокуроры представляли как его сообщников, не давали показаний в суде. Члены команды Дидди, которые согласились свидетельствовать против него, не считали, по их словам, что подруги рэпера участвуют в его секс-вечерниках против воли. «Вопрос в том, были ли они [члены команды Дидди] осведомлены? Вы знаете, что делает ваш босс, или вы делаете то, что вам говорят?» — задавалась вопросом ведущая и юридический аналитик CNN Лора Коутс.

Что будет дальше

Пи Дидди оправдали по самым серьезным обвинениям, по которым ему грозило наказание вплоть до пожизненного. Он сам, его адвокаты и поклонники восприняли это как свою победу. После оглашения вердикта Дидди прямо в зале суде опустился на колени для молитвы. Его адвокат Марк Агнифило заявил о «большой победе» и поблагодарил присяжных за то, что они «даровали жизнь» его подзащитному.

Организация по защите прав женщин UltraViolet назвала вердикт «пятном на системе правосудия». Режиссер Дрим Хэмптон, снявшая фильм про обвинения в насилии против певца Ар Келли, заявила, что сочувствует Кассандре Вентуре. Адвокат самой Вентуры пообещал, что они «продолжат бороться».

Однако Пи Дидди еще предстоит узнать, каким будет приговор по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. По каждому эпизоду рэперу грозит до 10 лет тюрьмы. Он вряд ли получит максимальный 20-летний срок. В ходатайстве к судье обвинение заявило, что Дидди должен получить как минимум от 51 до 63 месяцев тюрьмы (чуть больше четырех лет или чуть больше пяти лет). Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно. Судья предложил отложить его до октября, но защита Комбса настаивает на том, что процесс нужно ускорить.

Пока же Дидди остается в заключении — судья отказался отпускать его под залог после вердикта присяжных, сославшись на признание адвокатов рэпера о том, что их клиент действительно применял домашнее насилие к своим подругам. Как пишет The Washington Post, Дидди выглядел обескураженным этим решением, но пытался улыбаться, когда его уводили из зала суда. «Увидимся, когда выйду!» — сказал он своим близким.

Юридические проблемы рэпера далеки от завершения еще и потому, что его по-прежнему ждут гражданские иски (сейчас их около 70). CNN подчеркивает, что в гражданском судопроизводстве более низкий стандарт доказывания, чем в уголовном. «В уголовном процессе присяжные должны были признать Комбса виновным вне разумных сомнений. Но в гражданском достаточно доказать факт [преступления] по так называемому „преобладанию доказательств“, то есть установить, что оно скорее имело место, чем нет», — объясняет CNN.