Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

В понедельник, 12 мая, в Нью-Йорке начался суд над Шоном Комбсом — в прошлом успешным продюсером и рэпером, выступавшим под псевдонимами Пафф Дэдди, Пи Дидди, Дидди и просто ПиДи. 55-летний артист был арестован в прошлом году, его обвиняют в сексуализированном насилии и торговле людьми. На второй день слушаний показания начала давать бывшая девушка Комбса Кэсси (Кассандра) Вентура. Она, пожалуй, главный свидетель обвинения в этом громком уголовном деле. В ноябре 2023 года Вентура подала гражданский иск, в котором заявила, что Комбс избивал ее, насиловал и принуждал к сексу с другими мужчинами. Уже на следующий день иск был урегулирован — на каких условиях, неизвестно. Однако он cтал катализатором для десятков аналогичных исков и уголовного дела против Комбса. «Медуза» рассказывает, какие показания Вентура — в обвинительном заключении она названа Жертвой 1 — уже дала в суде.

Начало отношений. Пи Дидди быстро стал контролировать и избивать Вентуру

Кассандра Вентура пришла в суд на восьмом месяце беременности. Это ее третий ребенок в браке с фитнес-тренером Алексом Файном, за которого она вышла замуж в 2019 году после разрыва с Пи Дидди. Журналисты заметили, что подсудимый внимательно следил за ней, когда она обратилась к присяжным, но Вентура на него не смотрела. Встреча в суде стала для них первой за семь лет.

Кэсси познакомилась с Дидди в 2006 году; ему тогда было 37 лет, ей — 19, и она подписала контракт на выпуск 10 альбомов с его музыкальным лейблом Bad Boy Records. После ее 21-летия у них начался роман. По словам Вентуры, она действительно влюбилась в Дидди: «Я хотела быть рядом с Шоном по тем же причинам, что и все остальные в то время — это невероятный, интересный, веселый парень, который к тому же держал в руках мою карьеру».

Со временем Дидди стал все больше контролировать Вентуру. Он диктовал, как она должна выглядеть, над чем работать, с кем общаться. Если она не брала трубку, он продолжал звонить и отправлял своих охранников следить за ней. Дидди снял для девушки квартиры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе недалеко от собственных апартаментов, оставив у себя копии ключей. После ссоры он мог в качестве наказания выгнать ее из квартиры, забрать машину и даже телефон.

По словам Вентуры, многие ссоры происходили на почве ревности. Вначале певица думала, что Дидди встречается только с ней, но потом поняла, что это не так, и стала сильно ревновать. «Он был собой, он был Паффом Дэдди, а у Паффа Дэдди много женщин», — сказала Кэсси в суде. Она тоже , но отметила, что «чаще всего» они с Дидди были в моногамных отношениях.

Очень скоро Комбс стал избивать Вентуру: «Недовольное выражение — и следующее, что я помню, это удар по лицу. Если я вела себя как-то не так, он давал мне понять, что мне нужно „исправить лицо“ или „следить за языком“».

Секс-вечеринки. Рэпер заставлял Вентуру заниматься сексом с другими мужчинами при нем

На вопрос, как часто рэпер прибегал к физическому насилию, Вентура ответила: «Слишком часто». Также в суде показали видео с камер наблюдения в лос-анджелесском отеле InterContinental в 2016 году, на котором Комбс избивает Вентуру. Впервые оно было опубликовано в СМИ год назад. Вентура объяснила, что Дидди напал на нее возле гостиничных лифтов (именно этот момент попал на камеры), потому что она хотела уйти с очередной «freak-off» — так назывались секс-вечерники, которые устраивал Дидди.

9NEWS

Кэсси рассказала, что вечеринки начались из интереса рэпера к вуайеризму. Девушка должна была заниматься сексом с другими мужчинами, а Дидди наблюдал и давал указания. Мужчины были секс-работниками. Комбс заставлял Вентуру искать их в интернете и платил каждому от полутора до шести тысяч долларов. Некоторые сессии длились по двое суток подряд, и за это время Вентура занималась сексом с несколькими незнакомцами. Она вспоминала, что пила алкоголь и принимала наркотики, которые ей давал Комбс, чтобы не заснуть.

По ее словам, рэпер все тщательно режиссировал — вплоть до освещения — и снимал на камеру. «Это была его фантазия. Он контролировал всю ситуацию. Он ею руководил. Он говорил нам, где быть, что говорить, как себя вести», — сказала Вентура. Комбс впервые предложил ей такую секс-сессию, когда ей было 22 года, и они продолжались практически до конца их отношений, став почти еженедельными и нередко унизительными. «В конце концов это по сути превратилось в мою работу», — сказала Вентура.

Она заявила, что чувствовала себя «отвратительной» из-за необходимости в этом участвовать, но не находила в себе сил отказаться. Во-первых, потому что не хотела разочаровывать Комбса. Во-вторых, потому что боялась последствий отказа: рэпер угрожал ей опубликовать видео с вечеринок и уничтожить ее карьеру. Хотя фактически никакой карьеры и не было: Вентура заявила в суде, что за время отношений с Дидди записала «сотни» песен, но из десяти альбомов, которые ей обещали выпустить, вышел только один.

Пи Дидди и Кэсси Вентура. Рисунок из зала суда Jane Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

Вентура также объяснила роль детского масла на вечерниках Комбса — в прошлом году при обыске в доме рэпера обнаружили тысячу бутылок такого масла, и это стало мемом. По словам Вентуры, рэпер просил участников секс-вечеринок обильно натираться маслом. Они использовали около 10 больших бутылок каждый раз, а однажды рэпер даже приказал заполнить маслом надувной бассейн, рассказала Вентура. Если масла не хватало, персонал рэпера или сотрудники , приносили еще.

Что будет дальше происходить в суде

Кассандра Вентура давала показания четыре с половиной часа. Ожидается, что она продолжит на новом заседании — и расскажет в том числе об изнасиловании, после которого, как утверждалось в ее иске, она ушла от Дидди. Также ее ждет допрос защиты рэпера, отрицающего все обвинения. Его адвокаты, как ожидается, будут настаивать, что отношения Вентуры и Комбса были добровольными и обоюдно жестокими. «Мы собираемся занять позицию, что в отношениях было взаимное насилие», — говорил главный адвокат рэпера Марк Агнифило.

Помимо Вентуры, показания в суде дадут другие предполагаемые жертвы Комбса — однако они будут выступать анонимно. Сторона обвинения сообщила, что среди них есть другая бывшая подруга рэпера, которую он заставлял участвовать в секс-вечеринках, и его бывшая сотрудница, которую он принуждал к сексу. Также судье предстоит решить, будут ли показаны видеозаписи самих вечеринок. Обвинение хочет, чтобы их увидели лишь присяжные, поэтому их вряд ли продемонстрируют журналистам и слушателям процесса.

Когда Вентура давала показания, ее муж Алекс Файн сидел в зале суда. Также на процессе присутствует семья Дидди — мать рэпера и шестеро его старших детей. Они публично поддержали его после обвинений в сексуализированном насилии. В январе журналисты NBC выпустили документальный фильм о Дидди, в котором говорилось, что в детстве он сам был свидетелем секс-вечеринок с алкоголем и наркотиками, которые устраивала его мать. После выхода фильма рэпер подал к NBC иск о клевете на 100 миллионов долларов.

Кто еще обвиняет Пи Дидди — и в чем

Дело Пи Дидди. Все, что нужно знать Что происходило на вечеринках рэпера? За что еще 120 человек подали на него в суд? Джастин Бибер все знал? А Бейонсе правда замешана?

Кто еще обвиняет Пи Дидди — и в чем

Дело Пи Дидди. Все, что нужно знать Что происходило на вечеринках рэпера? За что еще 120 человек подали на него в суд? Джастин Бибер все знал? А Бейонсе правда замешана?