Присяжные оправдали Пи Дидди по самым тяжким статьям. Он признан виновным только в перевозке людей с целью занятия проституцией
Жюри присяжных огласило вердикт в ходе суда над рэпером Пи Дидди (Шон Комбс). По наиболее тяжким обвинениям он был оправдан, сообщает The New York Times.
Комбса признали невиновным по обоим вменяемым ему эпизодам торговли людьми с целью сексуализированной эксплуатации (sex trafficking), а также в участии в преступном сообществе (RICO, racketeering conspiracy).
При этом Комбс был признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью проституции (transportation for prostitution). Конкретное наказание ему определит судья, максимальный срок составляет 10 лет тюрьмы за каждый эпизод.
Если бы Пи Дидди признали виновным в торговле людьми, он бы получил минимум 15 лет за каждый эпизод. За участие в преступном сообществе ему грозило пожизненное заключение.