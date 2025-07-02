Присяжные оправдали Пи Дидди по самым тяжким статьям. Он признан виновным только в перевозке людей с целью занятия проституцией

Жюри присяжных огласило вердикт в ходе суда над рэпером Пи Дидди (Шон Комбс). По наиболее тяжким обвинениям он был оправдан, сообщает The New York Times.

Комбса признали невиновным по обоим вменяемым ему эпизодам торговли людьми с целью сексуализированной эксплуатации (sex trafficking), а также в участии в преступном сообществе (RICO, racketeering conspiracy).

При этом Комбс был признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью проституции (transportation for prostitution). Конкретное наказание ему определит судья, максимальный срок составляет 10 лет тюрьмы за каждый эпизод.

Если бы Пи Дидди признали виновным в торговле людьми, он бы получил минимум 15 лет за каждый эпизод. За участие в преступном сообществе ему грозило пожизненное заключение.

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