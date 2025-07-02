Посмотрите на Париж 1957 года глазами Андрея Зализняка Тогда он был советским студентом, приехавшим во Францию по обмену. А скоро станет выдающимся исследователем русского языка

Филолог Алексей Головастиков опубликовал в соцсетях 33-минутный фильм, который в 1957 году во Франции (а именно в Париже, Ницце и Руане) снял Андрей Зализняк — выдающийся российский лингвист, который описал грамматику русского языка, стоял у истоков расшифровки новгородских берестяных грамот и доказал подлинность «Слова о полку Игореве».

Aleksei Golovastikov

В 1957 году Зализняк был студентом филологического факультета МГУ. Его специализацией были шведский и английский языки, а французский он выучил сам. Благодаря знанию этого языка руководство факультета выбрало его для отправки на учебу в Париж по обмену. Почему именно ему выпала эта невиданная для советского человека возможность — поехать за границу, да еще и надолго — сам Зализняк в воспоминаниях объяснял так:

Почему при наличии целого французского отделения выбрали меня, студента английского отделения? Ответ я узнал много позднее. Он оказался совершенно советским: ни на одном из пяти курсов во французской группе не было ни одного мужчины! А в разнарядке от высшего начальства значился мужчина: девицы считались слишком ненадежным человеческим материалом для посылки за границу. <…> И, видимо, кто-то сказал, что, дескать, у нас есть один такой отличник, который занимается разными языками. Думаю, сыграло роль и то, что по прочной советской традиции гораздо более подходящими для посылки за границу считались не те, кто знал иностранный язык хорошо, а как раз те, кто знал плохо, а еще лучше, чтобы совсем не знал. Так что реальное знание языка никого всерьез не беспокоило. А комсомольская репутация у меня была достаточно благополучная.

Зализняк провел во Франции год. Там он решил купить кинокамеру и, чтобы собрать на нее деньги, начал преподавать студентам-французам русский язык, хотя до этого русистом не был. «Так что не будет большим преувеличением сказать, что именно кинокамера привела его в русистику», — отмечает Алексей Головастиков. Обучая французов, Зализняк составил небольшой словарь и написал к нему свой первый очерк русской грамматики.

Фильм будущего академика перемежает цветные и черно-белые кадры, показывая жизнь французских городов 1950-х. Алексей Головастиков подчеркнул, что отнесся к нему как к «памятнику истории» и опубликовал без изменений: «Цветная часть фильма менее динамична, где-то в кадре могут быть, например, просто цветы, растущие на клумбе. Но это легко понять: ведь в те времена цветные кадры — это же было диво дивное!»

Алексей Головастиков ведет ютьюб-канал, где уже 10 лет выкладывает видео с академиком Зализняком — его лекции, интервью, разговоры со студентами. Сейчас в плейлисте больше 200 видео, и по словам Головастикова, это практически полный видеоархив выступлений знаменитого лингвиста. Если вам интересно, что он рассказывал о или ударении в слове «творог», переходите сюда.