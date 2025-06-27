Кандидатом в мэры Нью-Йорка стал 33-летний социалист Зохран Мамдани Он обещает заморозить цены на арендное жилье и отменить плату за проезд в автобусах. Его программу называют «магическим реализмом»

Зохран Мамдани в концертном зале «Terminal 5» на Манхэттене. 14 июня 2025 года Laura Brett / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

24 июня Демократическая партия США провела праймериз перед выборами мэра Нью-Йорка. Фаворитом гонки считался Эндрю Куомо — бывший губернатор штата Нью-Йорк, ушедший в отставку четыре года назад из-за обвинений в домогательствах. Но его неожиданно обошел 33-летний социалист Зохран Мамдани. Он обещает заморозить цены на часть арендного жилья в Нью-Йорке, отменить плату за проезд в автобусах и открыть магазины с дешевыми продуктами. Эта программа помогла ему мобилизовать молодых избирателей, страдающих от жилищного кризиса. Но эксперты считают, что его идеи, если они будут реализованы, этот кризис только усугубят.

Мамдани сосредоточился на простой идее: Нью-Йорк стал слишком дорогим для нью-йоркцев. Это сработало

Зохран Мамдани родился в Уганде и переехал с родителями в Америку в возрасте семи лет. Он получил степень бакалавра в области исследований Африки, а в 2021 году избрался в нижнюю палату законодательного собрания штата Нью-Йорк. Мамдани мусульманин и открытый защитник прав палестинцев. Он обвиняет Израиль в геноциде в секторе Газа и считает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен быть арестован. Критикуя политику Израиля, он отвергает обвинения в ненависти к евреям и обещает бороться с антисемитизмом, если его изберут мэром.

Мамдани не был известным политиком, но его мэрская кампания получилась очень яркой. В отличие от Куомо, который ограничил свои выступления церквями, синагогами и залами дружественных профсоюзов, Мамдани много работал «на земле». Он заявил об участии в своей кампании 30 тысяч волонтеров, которые постучались в 750 тысяч дверей. Мамдани лично ходил по улицам и общался с нью-йоркцами. Кроме того, он снимал забавные ролики для соцсетей, в которых объяснял свою предвыборную программу. Например, в этом видео он ныряет в Атлантический океан.

Мамдани сосредоточился на простой идее: Нью-Йорк стал слишком дорогим для большинства нью-йоркцев. Его основные предвыборные обещания таковы: заморозка повышения цен на квартиры с регулируемой арендной платой; создание в каждом из пяти округов города магазинов с дешевыми продуктами; бесплатный проезд в автобусах и бесплатный уход за детьми-дошкольниками.

Кандидаты в мэры Нью-Йорка на дебатах перед праймериз демократов (Зохран Мамдани четвертый слева). 12 июня 2025 года Vincent Alban / AFP / Scanpix / LETA

Благодаря этим обещаниям Мамдани удалось мобилизовать молодую аудиторию, арендаторов жилья из рабочего и среднего классов, избирателей латиноамериканского и азиатского происхождения. За его основного конкурента Куомо голосовали темнокожие избиратели среднего класса (темнокожий электорат в Нью-Йорке старше, чем испаноязычный и азиатский), богатые жители Манхэттена, ортодоксальные евреи и русскоязычные эмигранты из стран бывшего СССР, живущие в районе Брайтон-Бич. Но явка среди избирателей Куомо оказалась ниже, чем среди сторонников Мамдани.

Реакция на победу Мамдани: демократический истеблишмент осторожничает, крупный бизнес беспокоится, республиканцы нагнетают

Успех Мамдани может вдохновить политиков-демократов, которые, по выражению The New York Times, после поражения на президентских выборах «погрузились в затяжной период тревог и самоанализа, пытаясь понять, как вернуть избирателей». И хотя успех социалиста из Нью-Йорка непросто повторить где-нибудь в Айове, демократы по всей стране, вероятно, будут перенимать его непринужденный стиль ведения соцсетей и навыки низовой организации, считает стратег Демократический партии Адам Боцци.

Мамдани поддержали самые заметные представители левого крыла демократов — сенатор от Вермонта Берни Сандерс и член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, которая в 2018 году сама провела неожиданно успешную кампанию в Нью-Йорке. Центристы высказались более осторожно. Чак Шумер и Хаким Джеффрис — лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, оба нью-йоркцы — поздравили Мамдани, но воздержались от заявлений о его поддержке на выборах мэра. Так же поступил экс-президент Билл Клинтон, перед праймериз поддержавший Куомо.

Интересный факт: крупные банкиры с Уолл-стрит тоже поддержали Куомо, а вот их сотрудники донатили Мамдани. Судя по открытым данным о финансировании избирательных кампаний, у Мамдани было больше частных доноров из крупных банков, чем у Куомо, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, руководителей корпораций победа Мамдани на праймериз очень встревожила, и некоторые из них уже обсудили планы противостоять ему на мэрских выборах. «Официально наступило жаркое коммунистическое лето», — написал в Х глава хедж-фонда Third Point Дэн Леб.

Тревога выгодна республиканцам, которые пытаются представить Мамдани радикалом. Президент США Дональд Трамп назвал его «коммунистическим безумцем». Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин опубликовала картинку со Статуей свободы, закутанной в никаб — закрытую мусульманскую одежду для женщин. Президентский советник Стивен Миллер заявил, что «Нью-Йорк — это предупреждение о том, что происходит с обществом, когда оно не контролирует миграцию». Некоторые правые даже призвали к депортации Мамдани, получившего гражданство США в 2018 году.

Мамдани критикуют за недостаток опыта и нереалистичную программу. Его идеи могут только усугубить жилищный кризис в Нью-Йорке

До выборов мэра Нью-Йорка осталось четыре месяца. Среди соперников Мамдани действующий мэр Эрик Адамс (его репутацию подпортили обвинения в коррупции, но у него есть управленческий опыт), радиоведущий Кертис Слива (кандидат от республиканцев) и, возможно, тот же экс-губернатор Эндрю Куомо (поражение на праймериз демократов ослабило его позиции, но он может выдвинуться от третьей партии).

У Мамдани — как, впрочем, и у Сливы — мало опыта для работы мэром. В его карьере лишь кресло депутата, и он не добился больших успехов в продвижении своих законопроектов. Но главное, что его программа многим кажется наивной. Она «словно наполнена элементами магического реализма — с восторженной легкостью отрывается от реальности бюджетов и структуры власти», иронизирует автор The Atlantic Майкл Пауэлл.

Ситуация с жильем в Нью-Йорке действительно тяжелая. С одной стороны, там самая дорогая аренда во всей Америке: трехкомнатная квартира стоит 5500 долларов (+16% за год), а доля доступных апартаментов снизилась до 1,4% (антирекорд с 1968 года). Это означает, что спрос на жилье сильно превышает предложение. С другой стороны, почти миллион квартир в городе (40% от общего количества) — с регулируемой арендной платой, которую запрещено увеличивать больше чем на 5% в год. Экономисты считают, что контроль арендной платы снижает доступность и качество «контролируемого» жилья и повышает цены на «неконтролируемое». Но Мамдани обещает заморозить цены совсем. Проблему предложения, которая при этом обострится, он хочет решить за счет строительства нового жилья — 200 тысяч единиц за 10 лет. Но как отмечает экономист Ноа Смит, это не выше темпов строительства в предыдущие 10 лет, за которые жилье в Нью-Йорке доступнее не стало.

План Мамдани отменить плату за проезд в автобусах тоже критикуют. Во-первых, это приведет к тому, что часть пассажиров метро пересядет на наземный транспорт, из-за чего пробки в городе станут еще длиннее. Во-вторых, в 2023 году в Нью-Йорке по инициативе Мамдани уже запустили пять бесплатных автобусных линий; этот эксперимент длился год, имел неоднозначные результаты и не был продлен. В-третьих, городская транспортная служба должна будет чем-то заменить выпадающие доходы от оплаты проезда. Мамдани заявляет, что найдет деньги за счет повышения налогов на крупный бизнес и богатых людей. Однако он не сможет поднять налоги без согласия законодательного собрания штата — и не факт, что согласие будет получено. Это обстоятельство ставит под вопрос и другие инициативы Мамдани, включая всеобщий бесплатный уход за детьми до шести лет.

«Никто не сказал ему, что Санта-Клауса не существует», — так о программе Мамдани отозвался бывший губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Патерсон. «Не могу поверить, что мне вообще нужно это говорить, но социализм не работает», — возмущается крупный нью-йоркский финансист Энтони Помплиано.

«Ирония в том, что „кризис доступности“ стал результатом провального управления демократов. Контроль арендной платы и ограничения на выселение заставили арендодателей снять с рынка десятки тысяч квартир. Более высокая минимальная зарплата повысила стоимость продуктов питания и других основных товаров, а профсоюзные контракты сделали транспорт неэффективным и дорогим. Решение господина Мамдани — больше социализма», — критикует политика газета The Wall Street Journal, традиционно консервативная в своих редакционных колонках.

Традиционно либеральная The New York Times Мамдани не защищает. В колонке, вышедшей перед праймериз демократов, газета воздержалась от поддержки кого-либо из кандидатов, заявив, что не считает ни молодого социалиста, ни его соперников подходящими на роль мэра. «Его [Мамдани] опыт [в госуправлении] слишком слаб, а его программа выглядит как усиленная версия удручающего мэрства [бывшего главы города, демократа Билла] де Блазио. <…> Мы пожелаем успеха любому, кто станет следующим мэром Нью-Йорка. И одновременно будем надеяться на более сильный состав кандидатов на выборах 2029 года», — заявила редакция NYT.

Соперник, которого Мамдани обошел на праймериз

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо годами покрывал коррупцию и запугивал критиков. Но от обвинений в домогательствах ему отбиться не удастся «Медуза» рассказывает историю политика, который казался непотопляемым

Соперник, которого Мамдани обошел на праймериз

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо годами покрывал коррупцию и запугивал критиков. Но от обвинений в домогательствах ему отбиться не удастся «Медуза» рассказывает историю политика, который казался непотопляемым