После обвинений в домогательствах губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил об отставке. Штат впервые возглавит женщина
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об отставке на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NBC News.
Я думаю, что с учетом обстоятельств лучший способ помочь сейчас — это отойти в сторону и позволить правительству снова быть правительством.
Куомо покинет свой пост через 14 дней. До следующих выборов в 2022 году обязанности губернатора будет выполнять вице-губернатор Кэти Хокул. Она станет первой женщиной во главе штата Нью-Йорк.
В начале августа расследование, проведенное под контролем прокуратуры Нью-Йорка, подтвердило факты домогательств к 11 женщинам со стороны Эндрю Куомо. Он отверг обвинения.
Президент США Джо Байден призвал Куомо уйти в отставку. Законодательное собрание штата Нью-Йорк заявило о намерении объявить ему импичмент. Куомо изначально покидать свой пост отказался.
Куомо был губернатором Нью-Йорка с 2011 года и считался одним из самых ярких политиков-демократов. Его очередной губернаторский срок должен был закончиться в ноябре 2022 года.