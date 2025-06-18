Новой главой британской внешней разведки МИ-6 станет Блейз Метревели. Она называет себя «гиком» и говорит, что с детства мечтала стать шпионкой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что новой главой Секретной разведывательной службы (МИ-6) впервые в истории станет женщина. Блейз Метревели возглавит британскую внешнеполитическую разведку с осени, когда нынешний руководитель ведомства Ричард Мур уйдет в отставку. О новом начальнике МИ-6 известно немногое. Коллеги называют ее «одним из лучших наших умов в области технологий», а журналисты отмечают большой опыт работы будущей на Ближнем Востоке, в том числе в зонах военных конфликтов. Пересказываем, что пишут в прессе об историческом назначении Блейз Метревели.

Имя нового начальника МИ-6 пресс-служба премьер-министра Великобритании назвала 15 июня. Теперь Блейз Метревели (пока что она занимает должность главы отдела Q — подразделения МИ-6, отвечающего за технологии и инновации) — единственный публичный сотрудник ведомства. До назначения ее имя, а также сам факт работы на британские спецслужбы не раскрывался.

В правительстве Великобритании назвали назначение «историческим». «Метревели станет 18-м руководителем в истории ведомства и первой женщиной на этой должности во времена, когда Соединенное Королевство сталкивается с возросшими угрозами со стороны наших противников», — говорится в сообщении правительства. Сама Метревели заявила, что это решение — «гордость и честь» для нее.

Как сообщала Financial Times примерно за неделю до назначения, на последнем этапе поиск нового главы внешней разведке сузился до двух кандидатов — власти Великобритании выбирали между Метревели (тогда издание также не раскрывало ее имя) и Барбарой Вудворд, постоянным представителем страны при ООН и бывшим британским послом в Китае. The Economist считает, что выбор Метревели свидетельствует о том, что Кир Стармер хотел видеть во главе МИ-6 «кого-то с оперативным опытом и технологическими знаниями, а не с дипломатическим авторитетом».

В биографической справке 47-летней Метревели, которую пресс-служба премьер-министра опубликовала вместе с официальным портретом новой главы МИ-6, всего несколько строк. В пресс-релизе говорится, что Метревели изучала антропологию в Кембридже и присоединилась к МИ-6 в качестве оперативника в 1999 году. Большую часть карьеры в Секретной разведывательной службе она провела на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Кроме того, Метревели возглавляла Службу безопасности Великобритании (МИ-5) — британскую контрразведку, отвечающую за предотвращение угроз со стороны других государств.

В интервью The Telegraph в 2021 году Метревели (она беседовала с журналистами под псевдонимом «директор K» в МИ-5) заявляла, что для Великобритании представляют угрозу действия российских властей. При этом она подчеркивала, что саму Россию угрозой не считает. Также, говорила тогда Метревели, Китай «меняет мир» — и это одновременно и угроза, и возможности для Великобритании.

Западные СМИ в статьях о Метревели обращают внимание на ее «восточноевропейское происхождение» и грузинскую фамилию. Грузинская исследовательница Софо Джапаридзе утверждает, что обнаружила информацию об отце новой главы МИ-6 — Константине Метревели. Внимание на ее статью обратило издание «Агентство».

В 1980-х Константин Метревели был профессором радиологии в Гонконге, где, как утверждается в исследовании, выросла Блейз. Метревели обучал военнослужащих и, как предполагает исследовательница, «был в британской армии». «Он занимал должность заведующего кафедрой диагностической радиологии и визуализации органов Китайского университета и опубликовал множество научных работ», — говорится в исследовании Джапаридзе.

Профессор Константин Метревели упоминается и на странице выпускников Кембриджа, связь с которыми была потеряна. Исследовательница предполагает, что Блейз поступила в этот же университет именно потому, что там учился ее отец. Джапаридзе также нашла упоминания Константина Метревели в записях о натурализации в Великобритании. «В июле 1966 года некий „Добровольский Константино (известный как Константин Метревели)“, указанный как студент-медик неопределенного гражданства, был зарегистрирован по лондонскому адресу», — говорится в статье. Из этой записи Джапаридзе сделала вывод, что отец Блейз Метревели мог быть либо «смешанным грузино-славянским эмигрантом», либо сам был шпионом времен холодной войны.

Кроме того, исследовательница предположила, что семья новой главы МИ-6 также может быть связана с антисоветскими эмигрантами, сбежавшими в Германию — в частности, с грузинским издателем Арчилом Метревели. В его типографии издавалась газета о Грузинском легионе вермахта и книги грузинских авторов, а после войны Арчил Метревели работал профессором Мюнхенского университета, пишет Джапаридзе.

Сама Метревели в интервью Financial Times в декабре 2022 года (выступала под псевдонимом Ада) признавалась, что с детства хотела работать только шпионкой. Однако после поступления на антропологию в Кембридж сначала подала заявку на работу дипломатом, после чего ее перенаправили в МИ-6. В университете Метревели, по данным СМИ, также входила в команду по гребле, которая в 1997 году победила Оксфорд в по Темзе.

В интервью будущая глава ведомства тогда назвала себя «гиком». По словам Ады, ее первая работа в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения дала ей возможность заняться «по-настоящему глубокой наукой» в области ядерных технологий, а также познакомиться с агентами за рубежом, «рискующими жизнью, чтобы делиться с нами секретами». Из статьи Financial Times также известно, что Метревели выросла за границей, с юных лет изучала методы шифрования, говорит по-арабски, а также «неравнодушна» к крупным блестящим брошам в виде насекомых.

The Economist называет самой сильной стороной Блейз Метревели — ее участие в технических разработках британской разведки в последние несколько лет. В качестве главы отдела Q она руководила работами по внедрению искусственного интеллекта не только для МИ-6, но и для всего Разведывательного сообщества Великобритании (UKIC), которое объединяет также военную разведку, службы по противодействию внутренним и внешним угрозам, терроризму и кибератакам. Считается, что Метревели активно лоббировала значительное перераспределение ресурсов в эту сферу, несмотря на скептицизм других представителей UKIC. Она — известная фигура на технических конференциях и пользуется уважением среди американских и европейских руководителей технологических компаний, утверждает издание. При этом, по данным Financial Times, у Метревели нет технического образования.

Метревели возглавит разведку во времена, когда она сталкивается с беспрецедентными и многочисленными трудными задачами, отмечает обозреватель «Би-би-си» Фрэнк Гарднер. Помимо угроз со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, которые все активнее сотрудничают между собой для подрыва позиций западных стран, есть «и проблемы технического рода». «В эпоху стремительных цифровых инноваций, когда столько разведданных собирается онлайн и из космоса, MИ-6 приходится все быстрее крутить педали, чтобы не отстать от времени и обгонять врагов», — считает журналист.