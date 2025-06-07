В США массово восстанавливают на работе федеральных служащих, уволенных по инициативе Трампа и Маска. И их ссора тут ни при чем: уволили больше, чем нужно для нормальной работы правительства

Главное здание министерства сельского хозяйства в Вашингтоне Kayla Bartkowski / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Администрация президента США Дональда Трампа начала повторно нанимать на работу федеральных служащих, уволенных по инициативе Департамента эффективности правительства ( ), которое до недавних пор возглавлял бизнесмен Илон Маск. Администрация Трампа «спешит исправить большую ошибку — DOGE уволила слишком много людей», написала газета The Washington Post в большом материале об этом. Пересказываем статью издания.

Повторный найм сотрудников, уволенных в первые дни работы администрации Дональда Трампа, идет во многих ведомствах, поскольку массовое сокращение персонала негативно повлияло на многие ключевые моменты в работе государственных органов — от прогнозирования погоды до утверждения лекарственных препаратов, пишет The Washington Post.

После того как Илон Маск в конце мая покинул администрацию президента, где бизнесмен занимал должность специального государственного , он публично поссорился с Трампом из-за законопроекта о налоговых льготах. Но, как отмечает WP, даже до их перепалки в соцсетях американское правительство работало над тем, чтобы отменить некоторые из самых громких решений DOGE.

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о ссоре Трампа и Маска

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The Washington Post привела несколько примеров того, как в правительстве исправляют ошибки, допущенные при сокращении персонала:

Министерство сельского хозяйства уже в феврале начало повторно нанимать сотрудников, занимавшихся борьбой с птичьим гриппом, после того как из-за него резко выросли цены на яйца.

Национальное управление по ядерной безопасности в феврале повторно приняло на работу сотрудников после того, как из-за сокращения штата агентства на 17% безопасность 5 000 американских ядерных боеголовок оказалась под угрозой.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое в апреле уволило тысячи сотрудников, в том числе из управления по лекарственной политике и управления по регуляторной политике, спустя три недели попросило их вернуться на работу.

Колл-центр Администрации социального обеспечения США в городе Уилкс-Барре в Пенсильвании спустя три дня после увольнения вернул более 40 айтишников, поскольку в работе компьютеров и другой техники возникли перебои.

В Национальной метеорологической службе из-за прошедших увольнений в некоторых местных бюро стало не хватать сотрудников, чтобы работать круглосуточно, поэтому, чтобы решить проблему сокращений, в июне руководство объявило о найме 126 метеорологов, гидрологов, физиков и техников-электронщиков.

Некоторые сотрудники ликвидированного Агентства США по международному развитию (USAID) получили предложения устроиться на работу в Госдепартамент, который взял на себя некоторые функции USAID, например, распределение иностранной помощи. Всего Госдеп объявил о найме менее 200 человек.

Налоговое управление США в мае предложило вернуться на работу тысячам сотрудников, которых уволили во время прохождения испытательного срока. В уведомлении, которое уволенные люди получили 19 мая, им предложили вернуться уже 24 мая. При этом их предупредили, что в начале работы у них может не быть рабочего стола и ноутбука, поэтому они смогут работать удаленно — до тех пор, пока им не обеспечат рабочее место.

Один из чиновников Белого дома сообщил газете на условиях анонимности, что ни для кого не секрет, что Трамп начал свой второй президентский срок с твердым намерением оптимизировать работу правительства. По словам чиновника, в ходе оптимизации из ведомств уволили некоторых сотрудников, которых увольнять не следовало. «Каждое агентство приняло соответствующее решение о том, кто должен остаться в штате. Если случайно по ошибке уволили важных сотрудников, каждое отдельное агентство прилагает все усилия, чтобы вернуть этих людей на работу, чтобы федеральное правительство продолжило функционировать надлежащим образом», — заявил чиновник.

Помимо уволенных сотрудников государственные агентства пытаются вернуть на работу тех, кто ушел по собственному желанию после того, как администрация предложила всем федеральным чиновникам уволиться, взамен получив льготы и зарплаты за восемь месяцев. Еще часть сотрудников вернулась на работу, поскольку смогла оспорить увольнения в суде.

Некоторые уволенные чиновники, особенно те, кто достиг пенсионного возраста или устроился работать в частные компании, возвращаться на государственную службу не хотят. Из-за этого в некоторых агентствах у сотрудников появляются дополнительные функции или они начинают работать сверхурочно, рассказали собеседники The Washington Post в восьми ведомствах.

Постоянные кадровые изменения, как пишет издание, негативно сказались на сотрудниках, которые устали от неопределенности, вызванной политикой Трампа. «Они хотели показать, что перестраивают правительство, но не задумывались о том, какие части стоит сохранить. Теперь кажется, что для них все это было просто игрой», — сказал на условиях анонимности один из сотрудников FDA, который повторно устроился в управление после увольнения.

В министерстве сельского хозяйства признали ошибки, допущенные при увольнении, указывает WP. В министерстве здравоохранения и социальных служб, комментируя ситуацию в FDA, заявили, что проводят реструктуризацию, чтобы улучшить результаты и предоставить американцам «более эффективные и качественные государственные услуги». Администрация социального обеспечения США, отвечая на вопрос об айтишниках в Уилкс-Барре, которых уволили и сразу же вернули на работу, назвали газету The Washington Post «фейковым СМИ» и обвинили ее в распространении ложной информации о ведомстве. Налоговое управление США не ответило на запрос о комментарии.

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