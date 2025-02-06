Суд временно заблокировал план администрации Трампа по сокращению чиновников. В рамках программы всем госслужащим США предложили уволиться и получить компенсацию

Суд в Массачусетсе временно заблокировал план администрации президента США Дональда Трампа, в рамках которого всем федеральным чиновникам предложили уволиться с условием получения льгот и зарплаты за восемь месяцев, сообщает Reuters.

Белый дом выступил с таким предложением в конце января. В администрации Трампа полагали, что в рамках программы с должностей уйдут 5-10% чиновников, что позволит, как заявлялось, экономить около 100 миллиардов долларов ежегодно. Подать заявление на увольнение госслужащим предложили до 6 февраля. При этом руководство США не гарантировало, что те, кто откажутся от предложения, все равно останутся на должностях.

Профсоюзы усомнились в законности такого предложения и призвали чиновников не принимать предложение. Они также обратились с иском в суд, чтобы на время разбирательств отложить крайний срок приятия заявлений по программе.

Судья Джордж ОʼТул-младший в Бостоне, рассматривающий иск, встал на сторону профсоюзов. Он постановил, что администрация президента США должна продлить прием заявлений до 10 февраля. В этот день назначено новое заседание по иску.

По данным Белого дома, к 6 февраля предложение уволиться и получить компенсацию приняли более 40 000 федеральных служащих или около 2% всех гражданских госслужащих в стране.

В рамках программы сокращения персонала предложение об увольнении поступило также всем сотрудникам ЦРУ.

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