ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться и получить компенсацию

Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США предложило своим сотрудникам уволиться с условием получения льгот и зарплаты за восемь месяцев, сообщает The Wall Street Journal.

По словам опрошенных изданием чиновников, это попытка привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Дональда Трампа, среди которых — борьба с мексиканскими наркокартелями и противостояние с Китаем.

В конце января аналогичное предложение поступило гражданским госслужащим федерального уровня. Как отмечает The Wall Street Journal, ЦРУ, вероятно, первое разведывательное ведомство, на которое распространили эту инициативу.

Помощник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа также заявил, что ведомство приостанавливает прием на работу новых сотрудников, хотя некоторые из них уже получили предварительные приглашения. Часть из них может быть отозвана, если у кандидатов не будет подходящего опыта для новых целей ЦРУ, добавил он.

«Директор Рэтклифф оперативно принимает меры для того, чтобы сотрудники ЦРУ отвечали приоритетам администрации [президента США] в области национальной безопасности», — цитирует Bloomberg заявление ЦРУ с предложением об увольнении и компенсациях. Этот шаг, считают представители службы, часть стратегии, направленной на «придание агентству новой энергии».

После инаугурации Дональда Трампа в администрации президента США начал действовать Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска. Эта структура, как утверждалось, собирается сосредоточится на устранении избыточных нормативных актов, сокращении чиновников и расходов.

По данным The Wall Street Journal, предложение администрации Трампа об увольнении в обмен на компенсации пока не вызвало большого интереса среди госслужащих. Пока более 20 тысяч федеральных чиновников правительства США (около 1% госслужащих) согласились покинуть свои должности, сообщал Bloomberg.

При этом источники агентства, знакомые с ситуацией, отмечают, что количество желающих воспользоваться предложением растет каждый день. Команда Трампа ждет резкого скачка заявлений 6 февраля — это последний день, когда чиновники могут принять предложение. В свою очередь профсоюзы уже подали иски к администрации Трампа из-за попыток убедить госслужащих уйти в отставку.

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