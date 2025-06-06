Министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе. 4 июня 2025 года Dursun Aydemir / Anadolu / Getty Images

Министры обороны стран НАТО собрались в Брюсселе на этой неделе на последнюю встречу перед ежегодным саммитом альянса, который пройдет в Гааге 21–22 июня. Как ожидается, на саммите члены НАТО одобрят целевые показатели военного потенциала для сдерживания России. Переговоры в Брюсселе проходили на фоне стратегической неопределенности — из-за продолжающейся российско-украинской войны, зашедших в тупик мирных переговоров между Москвой и Киевом, а также опасений европейцев, что США все меньше готовы защищать союзников и рассматривают оборону Европы как деловую сделку. Пересказываем главное из текста англоязычной «Медузы» о том, что обсуждали министры обороны стран НАТО.

Министры обороны стран — членов НАТО собрались в Брюсселе 4–5 июня. Одна из главных целей встречи — утверждение целевых показателей военного потенциала для каждой страны альянса на основе оперативных планов, согласованных на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Высокопоставленный представитель НАТО рассказал журналистам, что оперативные планы по сдерживанию и обороне в Европе — новшество для альянса. В прошлом такие планы были сосредоточены на операциях в других регионах. Целевые показатели, по его словам, были распределены в соответствии с ролью каждой страны. «Это историческая веха в восстановлении нашего коллективного потенциала по сдерживанию и защите альянса от всех угроз», — сказал чиновник.

Представитель альянса также подчеркнул, что эти цели ориентированы на ближайшую перспективу. «Мы не просим союзников восстановить те возможности, которые были у нас во времена холодной войны, например, через 10 лет, — сказал он. — Мы просим их предпринять очень серьезные усилия в ближайшие пять-десять лет, чтобы убедиться, что наши средства сдерживания остаются эффективными, главным образом в отношении России».

Среди таких усилий — инвестиции в оборонную сферу и «масштабные тренировки и учения, достаточные для того, чтобы Россия поняла», что угроза территории НАТО будет стоить гораздо больше, чем любые потенциальные выгоды, рассказал чиновник. «Учитывая скорость восстановления боеспособности российских сил, [это] должно произойти в ближайшие пять-десять лет», — подчеркнул представитель НАТО.

Министры также обсудили контрольный показатель расходов альянса на оборону, который с 2014 года установлен на уровне 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп призывал членов альянса увеличить его до 5%.

Хотя изначально эта цель казалась недостижимой, теперь, как ожидается, цель в 5% будет одобрена на саммите в Гааге, но с оговорками о том, что именно подразумевается под «военными расходами». В мае генеральный секретарь альянса Марк Рютте предлагал направлять по 3,5% на «основные военные расходы» и 1,5% на более широкий круг инвестиций, связанных с обороной, в том числе модернизацию транспортной инфраструктуры и кибербезопасность. Ранее он предлагал определить 2032 год в качестве дедлайна для достижения цели в 5% ВВП.

После закрытых переговоров с министрами обороны стран НАТО 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны «очень близки и почти достигли консенсуса» по этому вопросу. Позже, во время итоговой пресс-конференции, Рютте официально объявил, что предложение о повышении расходов до 5% будет обсуждаться на саммите в Гааге. Он отказался уточнить крайний срок, к которому предлагается достичь этого показателя.

Несмотря на то, что публично представители стран НАТО хвалили президента США и отрицали раскол между альянсом и Белым домом, действия администрации Трампа оставили пространство для сомнений.

Так, 5 июня Хегсет пропустил заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Впервые с начала российско-украинской войны министр обороны США — главного союзника Киева — не пришел на встречу в формате Рамштайн. Отсутствие Хегсета пытался оправдать Рютте, отметив, что заседания проходят в Европе и «американские чиновники не всегда могут участвовать». Глава Пентагона заявил, что США работали с британскими и немецкими коллегами, чтобы они возглавили Контактную группу. «Что они и сделали, и я благодарен им за это», — сказал Хегсет.

Кроме того, Трамп в тот же день провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Среди прочего они обсудили атаку Украины на российские аэродромы (операция «Паутина»), а также «другие атаки», которые совершали обе стороны. По словам президента США, Путин заявил ему, что «будет вынужден ответить».

Лидеры НАТО публично не комментировали пост Трампа о разговоре с Путиным, но говорили о «Паутине». В частности, министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус высоко оценили ее.

«Рустем, вы показали, что способны защищать себя, и делаете это осмотрительно и эффективно, — сказал Хили на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. — Поздравляю с этой действительно впечатляющей операцией». Писториус добавил, что операция «Паутина» «напоминает нам, что Украина может нанести серьезный урон российским военным», и показывает, что «Украина активно участвует в этой борьбе и полна решимости победить».

Спутниковый снимок аэродрома Белая в Иркутской области, ставший одной из целей украинского удара. 4 июня 2025 года Planet Labs PBC / Reuters / Scanpix / LETA

Генсек НАТО Рютте не стал напрямую одобрять украинскую атаку, отметив, что российские самолеты, ставшие целью операции, использовались для «беспорядочных, ничем не спровоцированных атак на невинных украинских мирных жителей, города». Он повторил, что Украина пользуется «полной поддержкой» альянса.