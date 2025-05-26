Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA

Окружение Джо Байдена годами скрывало от публики ухудшение состояния его здоровья, а от него самого — его падающую популярность. В конце концов это если не обеспечило, то сильно облегчило возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Об этом — книга американских журналистов Джейка Тэппера (CNN) и Алекса Томпсона (Axios) под названием «Первородный грех: немощь президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение идти на второй срок». Книга вышла за несколько дней до того, как Байден сообщил, что у него рак.

То, что Байден теряет форму, многие замечали еще во время его предвыборной кампании 2020 года. Он то и дело заговаривался, путал имена и даты, допускал какие-то странные выходки, словно забывал, что находится на людях. Его команда даже превратила это в часть его имиджа. Байдена изображали этаким всеобщим чудаковатым дедушкой: за него иногда бывает неловко, но всегда можно рассчитывать на его опыт и мудрость. Он стал старейшим президентом в истории США: в день инаугурации 20 января 2021 года ему было 78 лет и два месяца.

Вслух говорить о том, что все становится хуже, в демократических кругах считалось не только верхом неприличия, но и проявлением нелояльности и даже вредительством: это значило лить воду на мельницу Трампа и республиканцев. Те не переставая твердили, что Байден слишком стар, и «диагностировали» у него то деменцию, то еще что-нибудь.

В январе 2023 года в прессу просочились сведения, что в частном доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) хранятся секретные документы еще времен его вице-президентства (2009–2017 годы). Для расследования этого инцидента назначили спецпрокурора Роберта Хура. Тот в несколько приемов взял у Байдена показания в октябре 2023-го. Расследование завершилось в феврале 2024-го. Хур решил не предъявлять Байдену обвинений. В своем отчете он написал: «На суде Байден, скорее всего, предстанет перед присяжными таким, каким он предстал во время наших с ним бесед, — заслуживающим сочувствия благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью». Для Хура это означало, что он вряд ли сможет добиться признания Байдена виновным вне разумных сомнений, и поэтому он решил, что не стоит и затевать судебную процедуру.

Байдена и его команду этот отчет привел в ярость. Они стали обвинять Хура в том, что он, не обнаружив достаточных оснований для судебного преследования президента, постарался навредить ему политически — изобразить его (конечно же, безосновательно) плохо соображающим стариком.

Уже в мае 2025-го издание Axios (там работает Алекс Томпсон, один из авторов книги «Первородный грех») опубликовало аудиозапись беседы Хура с Байденом. Она позволяет убедиться: президент делал длинные паузы, постоянно сбивался с мысли, отвечал на вопросы невпопад, очень часто не мог даже закончить предложение. Однажды он ни с того ни с сего заговорил о смерти своего сына Бо — и спутал год, когда это произошло. Потом, критикуя отчет Хура, Байден заявил, что спецпрокурор бестактно и непонятно зачем заговорил о Бо. Это не так: президент сам первым упомянул своего покойного сына, а Хур ни прямо, ни косвенно не касался этой темы.

Другой показательный эпизод из книги. В июне 2024 года Джордж Клуни — голливудская звезда и видный активист Демократической партии, много лет лично знакомый с Байденом — организовал вечеринку спонсоров кампании за переизбрание президента. Его подвели к Байдену — и Клуни понял, что президент его не узнает.

Клуни стал говорить об этом с партийными функционерами и крупными спонсорами демократов. Те признали, что возраст Байдена дает о себе знать: он быстро устает, ему все труднее выступать на публике и вообще ему тяжело дается «видимая» часть президентской работы. Но эта часть не самая важная. Президентство — это в первую очередь принятие решений, а по этой части у Байдена все в порядке, настаивали партийцы.

Российский читатель тут наверняка вспомнит фразу «президент работает с документами, рукопожатие крепкое» — так во второй половине девяностых кремлевские чиновники прикрывали долгие исчезновения президента Бориса Ельцина и опровергали слухи о его болезни.

Через неделю после вечеринки Клуни состоялись дебаты Трампа и Байдена. Демократы пришли в ужас: президент выглядел плохо, говорил очень тихо и хрипло (вдобавок ко всему он был простужен), снова путался, сбивался и комкал ответы. После одной из невразумительных фраз Трамп заметил: «Я не понял, что он сказал в конце этого предложения. Да он и сам, наверное, не понял». Это было, может, и жестоко — но точно. Один из авторов «Первородного греха», Джейк Тэппер, был модератором этих дебатов. Его соведущая Дана Бэш прямо во время эфира передала ему записку: «Он [Байден] только что проиграл выборы».

Джо Байден и Джейк Тэппер после президентских дебатов Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

После дебатов только и разговоров было о том, что Байден должен как можно скорее сняться с выборов. Его предвыборный рейтинг и прежде был стабильно ниже, чем у Трампа. А теперь вся страна наглядно убедилась, что разговоры о его старческой немощи — это не просто манипуляции республиканцев.

Через две недели после дебатов в The New York Times вышла колонка Джорджа Клуни под заглавием «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат». Он писал: «Лидерам нашей партии следует перестать нам говорить, что 51 миллион человек [телеаудитория дебатов] не видели того, что мы видели». И далее: «С этим президентом мы не выиграем в ноябре. Более того, мы не получим большинства в Палате представителей и потеряем большинство в Сенате. Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которым я беседовал лично. Каждого — безотносительно того, что они говорят публично».

Клуни было легко говорить: его карьера и личная судьба не зависели от того, какую ставку он сделает в этой политической борьбе. Если бы Байден, вопреки всему, остался кандидатом, любой демократический сенатор, член Конгресса или губернатор, который выступил против него, оказался бы предателем — и виновником последующего поражения («расколол партию в трудный момент» и тому подобное). Почти целый месяц после дебатов Байден и его команда проводили встречи с сенаторами, конгрессменами и губернаторами — и те, хоть и договаривались между собой «быть предельно честными», в присутствии президента не могли выдавить из себя ничего, кроме «надо что-то решать».

В ходе этих встреч выяснилось, что ближайшее окружение Байдена не только старалось скрыть от широкой публики состояние здоровья президента — как могло облегчало его график, сводило к минимуму его неподготовленные контакты с прессой, готовило тексты не только для программных речей, но и для неформального общения с любыми посторонними людьми. Окружение еще и тщательно ограждало Байдена от неприятной информации из внешнего мира. Президент раз за разом повторял, что его рейтинг не так уж плох — и организаторам социологических опросов, которые это слышали, оставалось только недоумевать: какие рейтинги ему показывают?

Тэппер и Томпсон поименно называют людей, из которых состояло окружение Байдена. Это его жена Джилл, сын Хантер, сестра Валери Байден-Оуэнс и четверо советников, которых называли «политбюро»: Майк Донилон, Стив Ришетти, Брюс Рид и Рон Клайн.

Джо Байден с Брюсом Ридом и Майком Донилоном (членами «политбюро») и помощницей Энни Томазини Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA

Авторы книги предлагают два объяснения таких действий — не взаимоисключающих, а скорее взаимодополняющих. Во-первых, люди из окружения Байдена общались с ним почти каждый день — и могли просто не замечать, как его состояние медленно ухудшается. На то, что президент сильно сдал, обращали внимание те, кто встречался с ним после перерыва хотя бы в несколько месяцев — как тот же Джордж Клуни.

Во-вторых, и это главное, существовал «миф Байдена». Он стоически пережил большие несчастья: его первая жена и годовалая дочь погибли в автокатастрофе в 1972-м, старший сын Бо умер от опухоли мозга в 2015-м, второй сын Хантер боролся с наркозависимостью. В детстве Байден заикался — и до конца так и не преодолел это расстройство. Он никогда не обладал ни харизмой, ни красноречием Билла Клинтона или Барака Обамы — живых икон Демократической партии. Его все всегда недооценивали, вся его полувековая политическая карьера — это превышение ожиданий. В конце концов именно он в 2020 году сохранил единство партии, помирил и заставил работать вместе ее умеренное и прогрессистское крылья — и стал тем, кому удалось победить Дональда Трампа на выборах.

Ближний круг Байдена — это люди, которые искренне его любят и всякую критику в его адрес воспринимают и как посягательство на этот миф, и как попрание справедливости, и как личное оскорбление. По всей видимости, и в результатах опросов они видели то, что хотели видеть: Байдена в очередной раз недооценивают, и он неминуемо в очередной раз посрамит скептиков. Так это и преподносили самому президенту.

Чтобы убедить Байдена, что ставки слишком высоки, и не надо полагаться на новое чудо, в июле 2024 года потребовалось вмешательство старейшин Демократической партии: бывшего президента Барака Обамы, бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера демократической фракции в Сенате Чака Шумера. В своей карьере они уже добились всего, чего могли, и потому могли говорить с Байденом прямо. В конце концов 21 июля Байден снялся с выборов.

Новым кандидатом от демократов стала Камала Харрис, вице-президент в администрации Байдена. Республиканцы, да и многие демократы считали это нечистой игрой: как бы там ни было, за выдвижение Байдена проголосовали на праймериз миллионы партийцев — а Харрис выдвинули в результате закулисной договоренности партийные функционеры. Звучали требования конкурентных выборов нового кандидата на съезде демократов в Чикаго в августе.

Но партия решила, что сохранять неопределенность — это еще больше вредить собственной предвыборной кампании, которая и так получила тяжелейший удар. Демократы бросили все силы на поддержку Харрис. Даже уговорили вернуться в политику и стать советником ее предвыборного штаба Дэвида Плаффа, архитектора триумфа Обамы на выборах 2008 года.

Плафф — один из немногих, кто под собственным именем дал Тэпперу и Томпсону откровенное интервью для книги. Его главная цитата проста и недвусмысленна: «Biden totally fucked us» (в этом контексте — приблизительно «Из-за Байдена мы все просрали»). Команда Харрис действовала быстро и решительно — и добилась немалых успехов. Но выиграть при таких вводных, по-видимому, было в принципе невозможно.

Джо Байден и Камала Харрис на съезде Демократической партии в августе 2024 года Brendan Mcdermid / Reuters / Scanpix / LETA

Разгром на выборах в ноябре 2024 года позволил говорить многим демократам — это и сделало возможным появление книги «Первородный грех». Все выясняют, что пошло не так, и все признают ошибки.

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