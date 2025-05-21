Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Джо Байден сообщил, что у него рак простаты с метастазами в кости. Дональд Трамп (и не только он) удивился, почему заболевание не выявили раньше — ведь еще полгода назад Байден был президентом США и наблюдался у лучших врачей. Новость о диагнозе Байдена появилась на фоне выхода книги журналистов СNN и Axios, в которой утверждается, что здоровье экс-президента ухудшилось задолго до ухода из Белого дома в ноябре 2024 года, однако его советники это скрывали, а однопартийцы молчали — что в итоге стоило им победы на президентских выборах.

Новость о диагнозе Байдена встретили не только сочувствием, но и вопросами

18 мая представители бывшего президента США Джо Байдена cообщили, что у него выявлен рак простаты с метастазами в кости. «Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — говорится в заявлении пресс-секретаря экс-президента.

Байден поблагодарил американцев за «любовь и поддержку». При этом новости о его заболевании вызвали не только сочувствие, но и недоверие: почему диагноз не был поставлен раньше и пытался ли Байден его скрыть, пока был президентом.

Действующий лидер США Дональд Трамп назвал «очень печальным» тот факт, что Байден болен, а затем подчеркнул, что ранние признаки заболевания мог пропустить тот же врач, кто говорил о хорошем когнитивном здоровье его предшественника в Белом доме. Вице-президент Джей Ди Вэнс пожелал Байдену выздоровления, но добавил, что «нам нужно честно признаться себе, был ли бывший президент способен выполнять свою работу».

Байден не проходил скрининг рака простаты, будучи президентом

Многие случаи рака предстательной железы в США выявляются с помощью анализа крови, который измеряет простатический специфический антиген (ПСА). Это белок, который служит индикатором состояния простаты: при новообразованиях его уровень в крови повышается.

Группа экспертов, которая дает рекомендации по профилактике заболеваний в США, не советует проводить скрининг ПСА мужчинам старше 70 лет, поскольку в этом возрасте диагностика и лечение могут принести больше вреда и страданий, чем пользы. Мужчинам 55-69 лет рекомендовано принимать решение о прохождении тестов ПСА вместе .

У 82-летнего Байдена в последний раз измеряли уровень ПСА в 2014 году. До прошлой недели у него не выявляли рак предстательной железы. Диагноз был поставлен после появления симптомов, связанных с мочеиспусканием, заявили представители Байдена.

Джейсон Эфстатиу — онколог из больницы Бригама в штате Массачусетс, специализирующийся на раке простаты, — подтвердил The Washington Post, что даже агрессивные виды этого заболевания могут развиться менее чем за год и без повышения ПСА.

Байден не обязан был проверяться на этот вид рака. Но есть нюансы

Дело в том, что Байден не был обычным пациентом. Он был старейшим президентом в американской истории и хотел идти на второй срок, декларируя таким образом, что он в состоянии оставаться на посту лидера США до 2029 года, когда ему будет 86 лет. Его здоровье находилось под пристальным вниманием врачей еще 120 дней назад — и тем не менее, у него не обнаружили онкологическое заболевание раньше.

Значит ли это, что старейший президент в истории Америки должен был выйти за рамки стандартных рекомендаций по профилактике заболеваний? Таким вопросом задается The New York Times, отмечая, что 78-летний Дональд Трамп регулярно проходил скрининг рака простаты. Его медицинское заключение, опубликованное Белым домом месяц назад, показало, что его уровень ПСА был в норме.

Все это вызывает вопросы не только у республиканцев, но и у демократов. Бывший член палаты представителей США Дин Мигер, проигравший Байдену на праймериз в прошлом году, предположил, что тот сообщил о диагнозе, чтобы сбить волну критики внутри Демократической партии, которая возлагает на Байдена вину за проигранные выборы — из-за того, что он решил идти на второй срок и не хотел выходить из предвыборной гонки даже после провальных дебатов с Трампом.

Байден выступает в Северной Каролине на следующий день после дебатов с Трампом. 28 июня 2024 года Allison Joyce / Getty Images

«Удивительно, что он не прошел этот тест, учитывая, что президентские врачи склонны делать больше тестов, а не меньше. Либо они его не делали, либо делали и не говорили об этом», — сказал MSNBC онколог и советник команды Байдена во время пандемии Иезекииль Эмануэль. В разговоре с The Washington Post он уточнил, что такая форма онкологического заболевания, как у Байдена, «не развивается в одночасье» и могла возникнуть еще до его ухода с поста президента, но это не означает, что Байден или его врачи знали о диагнозе и скрыли его.

Редакция The Wall Street Journal призвала Байдена рассказать, почему он не делал скрининг рака простаты в последние годы, обсуждал ли он это решение со своими врачами и каковы были их рекомендации. «Хотя господин Байден больше не занимает пост президента, для общества было бы полезно понять историю его болезни. Если бы он остался в гонке и победил, страна сейчас бы размышляла о президенте Камале Харрис, не имея возможности [проголосовать за нового лидера] на выборах», — говорится в редакционной колонке.

Консерваторы требуют опросить врача Байдена, назвавшего его «пригодным для службы»

Немало бывших президентов США умалчивали о своих недугах. Например, Франклин Делано Рузвельт в 1945 году решил пойти на четвертый срок, несмотря на обострившиеся проблемы со здоровьем, которые его врач Росс Макинтайр скрывал от общественности. Через несколько месяцев после принятия присяги Рузвельт умер.

Еще до ухода Байдена с президентского поста комитет по надзору и правительственным реформам Палаты представителей начал проверять, скрывал ли Белый дом информацию о здоровье Байдена. Комитет вызвал для дачи показаний трех помощников Байдена и его врача Кевина ОʼКоннора, в итоге никто из них не свидетельствовал.

После того, как Байден объявил о своем диагнозе, среди консерваторов снова стали звучать призывы опросить ОʼКоннора, который выдал заключение о том, что Байден «пригоден для службы», всего за четыре месяца до того, как дебаты с Трампом вынудили его выйти из президентской гонки. До этого оговорки, неуверенные движения и «зависания» Байдена попадали на видео, но именно дебаты ясно продемонстрировали широкой публике, насколько все плохо.

Видео Times под названием «Дебаты Трампа и Байдена: пять катастрофических моментов» Times News

16 мая издание Axios опубликовало аудиозаписи беседы Байдена со специальным прокурором Робертом Хуром. Он расследовал дело о секретных документах, которые Байден унес с собой, покидая должность вице-президента в 2017 году. Прокурор в итоге не стал предъявлять обвинений, назвав Байдена «благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью». Интервью было взято осенью 2023 года, его стенограмма публиковалась, а вот аудиозапись нет. На ней Байден делает длинные паузы, с трудом вспоминает, когда умер его старший сын Бо, когда он сам покинул пост вице-президента и почему у него оказались секретные документы, которые он должен был вернуть.

Axios

Еще более громким событием, чем эта аудиозапись, стала книга журналистов Джейка Тэппера (CNN) и Алекса Томпсона (Axios) под названием «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться снова». Книга, поступившая в продажу 20 мая, рассказывает о том, как помощники и члены семьи Байдена скрывали ухудшение его здоровья, а однопартийцы до последнего не мешали им это делать. Она основана на более чем 200 интервью, в основном с источниками из Демократической партии.

Вот некоторые утверждения авторов книги.

Семья Байдена скрывала, что у его старшего сына Бо, который был генеральным прокурором штата Делавэр, выявили опухоль мозга. В 2015 году Бо умер. На фоне его смерти у Байдена стали появляться первые признаки ухудшения умственного состояния.

В декабре 2022 года Байден не смог вспомнить имена своего советника по национальной безопасности и директора по коммуникациям. А в начале 2024 не узнал актера Джорджа Клуни, с которым знаком много лет (после дебатов Клуни публично призвал его выйти из гонки).

Байдена защищал его ближний круг, куда входили жена, сын и несколько давних помощников. Эту группу прозвали «политбюро». Она пыталась замкнуть на себе контакты с Байденом и, как предполагается, поддерживала его уверенность в том, что он может победить Трампа на выборах.

Однопартийцы и чиновники, которые видели Байдена на мероприятиях в начале 2024 года, были удивлены его плохим состоянием. «Какого хрена вы, ребята, делаете? Я не понимаю, как этот парень может вести агитацию», — пересказал свой разговор с коллегой из Белого дома анонимный чиновник.

«Я не думаю, что у него деменция. Но дело в том, что он пожилой человек. Он способен хорошо работать четыре-шесть часов в день. Когда он уставал… „небрежный“ — это не то слово, но он становился менее собранным», — заявил другой чиновник.

После провала на дебатах «политбюро» делало вид, что ничего страшного не случилось. Сняться с выборов Байдена убедил тогдашний лидер демократов в Сенате Чак Шумер. «Как думаете, Камала может победить?» — спросил Байден. «Не знаю. Но знаю, что вы не сможете», — ответил Шумер.

По мнению авторов книги, именно нежелание Байдена, окруженного лоялистами, уходить из большой политики стало главной причиной возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Томпсон и Тэппер считают, что если бы Байден вовремя отказался от участия в президентской гонке, Демократическая партия смогла бы выдвинуть более сильного кандидата.

Эрик Левити, старший корреспондент Vox, уверен, что победе Камалы Харрис (вице-президента, которая вступила в гонку вместо Байдена) помешал не запоздалый уход ее босса, а непопулярность — и ее собственная, и всей администрации Байдена, которого многие американцы винили в плохом управлении экономикой и неконтролируемой миграции.

8 мая, незадолго до выхода книги «Первородный грех», Джо Байден и его жена Джилл дали интервью телеканалу АBC. Это было первое выступление Байдена в телеэфире после ухода из Белого дома. Он раскритиковал Трампа и взял на себя ответственность за его переизбрание («Я был главным, и он победил»), но защищал свое решение оставаться в гонке и отверг заявления об ухудшении своих когнитивных способностей. Его жена сказала, что не пыталась его изолировать.

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