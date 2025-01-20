CNN рассказал, с какими чувствами Джо Байден покинул Белый дом. Он огорчен победой Трампа, разочарован в соратниках и считает, что его не оценили по заслугам

Джо Байден в предпоследний день своего президентского срока, 19 января 2025 года Grant Baldwin / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

«Байден покидает свой пост с ностальгией по полувековой карьере и разочарованный тем, как она закончилась». Материал под таким заголовком вышел на CNN 18 января, за два дня до окончания президентского срока Джо Байдена.

В 1972 году Байден прибыл в Вашингтон как самый молодой (29-летний) сенатор и покинул его как самый пожилой (82-летний) президент. Его президентский срок был богат на события. Он вывел США из пандемии, но не смог вернуть доверие американцев к системе здравоохранения. Он вкладывался в масштабные инфраструктурные проекты, но допустил рост инфляции. Он вывел американские войска из Афганистана, но их хаотичный уход подорвал авторитет США в мире. Он поддержал Украину после вторжения России, но не смог помочь ей победить. Он добивался перемирия на Ближнем Востоке, но началось оно лишь за день до его отставки. Он решил идти на второй срок, чтобы не допустить возвращения Дональда Трампа, но в итоге именно это и произошло.

Американцы считают Байдена одним из худших президентов в современной истории страны. Он сам и его соратники надеются, что это отношение изменится, когда проявится отложенный эффект его экономической политики. «Потребуется время, чтобы полноценно ощутить преимущество всего, что мы сделали вместе. Но семена посажены, они прорастут и будут цвести в течение десятилетий», — сказал Байден в своей прощальной речи из Овального кабинета. В частных беседах он не скрывал обиды, считая, что его не оценили по заслугам. «Он всегда будет разочарован тем, что мы недостаточно хорошо рассказали о достижениях его администрации», — заявил CNN чиновник Белого дома.

Байден был огорчен и из-за того, кто придет на его место. «Вместо того, чтобы запомниться как государственный деятель, который раз и навсегда одолел Трампа (как он думал после своей победы в 2020 году), он запомнится как промежуточный президент между двумя администрациями во главе с человеком, которого он когда-то называл фашистом и угрозой демократии», — пишет СNN.

В последние месяцы своего президентства Байден попытался усилить позиции Украины в войне с Россией, помиловал людей, которые могли подвергнуться политическому преследованию после прихода Трампа (в том числе своего сына — что вызвало много критики), выразил сожаление из-за неспособности противостоять дезинформации и указал на «опасную концентрацию власти в руках сверхбогатых людей». Это рассматривали как попытку Байдена защитить свою семью, свое наследие и страну от Трампа. Но вместе с тем Байден воздержался от прямых проявлений враждебности в адрес преемника. Так, в отличие от Трампа в 2021-м, он не отказался посетить его инаугурацию.

Байден и его семья огорчены из-за того, что прошлым летом, после провальных дебатов с Трампом, однопартийцы убедили его выйти из президентской гонки. «Скажем так, я был разочарована тем, как это произошло. Я многое узнала о человеческой природе», — сказала в январе журналистам The Washington Post бывшая первая леди Джилл Байден. Она выразила разочарование, в частности, бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси — давней соратницей Байдена, которая, тем не менее, не поддержала его желание продолжать гонку. «Мы дружили 50 лет», — отметила жена Байдена, когда речь зашла о Пелоси.

Байден и сам разочарован в однопартийцах. По информации CNN, он намекал близким соратникам, что мог бы победить Трампа, если бы некоторые лидеры Демократической партии не оттолкнули его. Кроме того, он публично допустил возможность своей победы на выборах в недавнем интервью изданию USA Today.

Подобные комментарии добавили напряженности в и так ставшие непростыми после выборов отношения Байдена с Камалой Харрис — его бывшим вице-президентом, которая пошла на выборы вместо него и уступила Трампу. «Это [слова Байдена] признак неуважения, намеренно он это делает или нет», — сказал CNN бывший советник Харрис.

По информации канала, после публикации интервью USA Today Байден и Харрис обсудили его высказывания о выборах. Два дня спустя, когда журналисты спросили Байдена, действительно ли он верит, что мог бы победить Трампа, он ответил, что это могли бы сделать и он, и Харрис. Но и эти слова разозлили некоторых советников вице-президента; один из них в беседе с CNN обратил внимание на то, что во время предвыборной кампании Харрис не допускала критики Байдена и «была лояльна даже себе во вред».

Так или иначе, президентские выборы проиграны, а Харрис и Байдена после них ждет разное будущее. Харрис может начать борьбу за пост губернатора Калифорнии или даже снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Байден, который на 22 года старше нее, по всей видимости, покидает политику. Недавно он стал прадедушкой.

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