Более половины граждан США считают, что уходящего президента страны Джо Байдена оценят «ниже среднего» или «плохо», свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup, проведенный в декабре.

37% взрослых американцев считают, что Байден останется в памяти как президент «ниже среднего», еще 17% — как «плохой» (итого 54%). 19% опрошенных сочли, что Байден получит положительную оценку: 13% — за вариант «выше среднего» и 6% — за «выдающийся». Еще 26% американцев считают, что Байдена оценят как «среднего» президента.

По сравнению с девятью предыдущими президентами оценка Байдена оказалась ближе всего к Ричарду Никсону, суммарный показатель которого составил 42 (он считается как разница между суммарными отрицательными и положительными оценками; у Никсона это 54% против 12%). Показатель Байдена составил 35 (54% «отрицательных» против 19% «положительных» оценок).

Следующим в этом рейтинге после Никсона и Байдена идет Джордж Буш — младший с показателем 9 (33% отрицательных и 24% положительных оценок). Для Трампа (на его первом сроке) этот же показатель составил 4: 44% отрицательных оценок против 40% положительных. При этом, отмечает Gallup, сейчас первый срок Трампа оценивается намного лучше, чем когда он закончился: в 2021 году, сразу после ухода с должности, его суммарный показатель составлял 32.